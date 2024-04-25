Велимир Перасович: «В Самаре будет еще сложнее, но мы едем к ним за победой»

Велимир Перасович прокомментировал победу над «Самарой» во 2-м матче серии.

«Сегодня мы очень солидно защищались и старались поймать свой ритм. У нас случались нестабильные отрезки, иногда мы теряли баланс в защите. Да, УНИКС вновь позволил соперникам собрать 12 подборов под нашим щитом, но все равно доминировал на протяжении всей игры.

Рад, что смогли удвоить счет в четвертьфинальной серии. В Самаре будет еще сложнее, но мы едем к ним за победой», – сказал главный тренер .