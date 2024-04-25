Евролига начинает дисциплинарное разбирательство по поводу высказываний Эргина Атамана

Евролига выразила неудовольство заявлениями Эргина Атамана.

Главный тренер « » высказал претензии к арбитрам матча с « », разобрав несколько эпизодов со штрафными в пользу израильского клуба.

«То, что произошло с этими решениями, для меня совершенно очевидно. 1-0, хорошо. Мы держали матч под контролем, но эти странные свистки и наши ошибки на линии штрафной вылились в поражение. Это не имеет значения. Мы выиграем следующий матч и всю серию», – заявил после первой игры, завершившейся победой «Маккаби» со счетом 91-87.

«Заявления, сделанные тренером Атаманом, намеренно неверны и искажают картину произошедшего. Они предоставляют неточный анализ игры и специально подобранных эпизодов в попытке поставить под сомнение этику судейского корпуса, оказать дополнительное давление на них и на лигу. Эти попытки не будут успешными.

Заявления не были направлены в Евролигу по официальным каналам, хотя мы всегда доступны для обращений тренера, клуба и все остальных организаций.

Подобное поведение не останется без последствий. Дисциплинарное разбирательство были инициировано лигой», – сообщила в официальном заявлении.