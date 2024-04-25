Ненад Димитриевич о награде MVP: «Это результат усердной работы всей команды»

Ненад Димитриевич заявил, что команда помогла ему стать лучшим игроком сезона.

«Для меня большая честь получить награду MVP регулярного сезона лиги ВТБ-2023/24.

В этом году мы выиграли множество ярких матчей и победили в «регулярке». Считаю, это результат усердной работы всей команды.

Мне бы хотелось поблагодарить Единую лигу ВТБ, мою команду УНИКС, тренерский штаб во главе с Велимиром Перасовичем, медицинский персонал и наших преданных болельщиков. Но самая большая благодарность – моим одноклубникам, которые помогли мне стать лучшим игроком», – сказал разыгрывающий .

признан MVP регулярного чемпионата Лиги ВТБ-2023/24.