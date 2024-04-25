Ненад Димитриевич о награде MVP: «Это результат усердной работы всей команды»

Теги УНИКС Единая лига ВТБ Ненад Димитриевич Баскетбол

Ненад Димитриевич заявил, что команда помогла ему стать лучшим игроком сезона.

«Для меня большая честь получить награду MVP регулярного сезона Единой лиги ВТБ-2023/24.

В этом году мы выиграли множество ярких матчей и победили в «регулярке». Считаю, это результат усердной работы всей команды.

Мне бы хотелось поблагодарить Единую лигу ВТБ, мою команду УНИКС, тренерский штаб во главе с Велимиром Перасовичем, медицинский персонал и наших преданных болельщиков. Но самая большая благодарность – моим одноклубникам, которые помогли мне стать лучшим игроком», – сказал разыгрывающий УНИКСа.

Димитриевич признан MVP регулярного чемпионата Лиги ВТБ-2023/24.

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