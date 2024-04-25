Лоренцо Браун: «Если бы не война, «Маккаби Тель-Авив» вошел бы в Топ-3 в Евролиге»

Лоренцо Браун считает, что «Маккаби» входит в тройку лучших команд Евролиги.

«У этой команды особый характер. Мы через многое прошли в этом сезоне, и мне кажется, что это подготовило нас к решающим моментам и привело нас туда, где мы сейчас находимся. Если бы не война и мы могли проводить домашние матчи во Дворце Менора-Мивтахим, я уверен, что мы вошли бы в Топ-3 в Евролиге. Вся Евролига это знает.

То, что мы находимся на этом этапе и достигли того, чего достигли, многое говорит о нашей команде, нашей идентичности, нашем характере и нашем тренере. По моему мнению, Одед Катташ должен получить звание тренера года в Евролиге благодаря тому, чего он добился с нами после всего, через что мы прошли в этом сезоне», – сказал защитник « ».

Из-за военного конфликта между Израилем и ХАМАС, «Маккаби» не может проводить домашние матчи в Тель-Авиве.