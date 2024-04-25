Александер Секулич: «Команда играла самоотверженно, игроки помогали друг другу»

Александер Секулич прокомментировал победу «Локо» над «Пармой» во 2-м матче.

«Команда играла самоотверженно, игроки помогали друг другу и была хорошая коммуникация на площадке. Все это и предопределило исход матча. « » сильный соперник, у них хорошая команда и тренерский штаб, но мы сегодня проделали хорошую работу и заслуженно выиграли матч.

Но теперь снова нужно забыть о результате, представим, что начинаем чистого листа, чтобы с такой же самоотдачей и энергией провести третий матч», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».