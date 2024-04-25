Кристиан Вуд и Джарред Вандербилт не сыграют в 3-м матче против «Денвера»

Форварды «Лейкерс» Кристиан Вуд и Джарред Вандербилт не готовы вернуться в строй.

Оба игрока в четверг пропустят третий матч серии первого раунда плей-офф против « » (0-2) из-за травм.

Вуд планировал вернуться к третьей встречи серии. Тяжелый форвард не играет с 14 февраля из-за травмы колена.

также рассчитывал сыграть в третьем матче. Он не выходил на площадку с 1 февраля из-за растяжения связок стопы. В последние две недели форвард активно тренировался.