Кристиан Вуд и Джарред Вандербилт не сыграют в 3-м матче против «Денвера»

Теги травмы Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Кристиан Вуд Джарред Вандербилт Баскетбол

Форварды «Лейкерс» Кристиан Вуд и Джарред Вандербилт не готовы вернуться в строй.

Оба игрока в четверг пропустят третий матч серии первого раунда плей-офф против «Денвера» (0-2) из-за травм.

Вуд планировал вернуться к третьей встречи серии. Тяжелый форвард не играет с 14 февраля из-за травмы колена.

Вандербилт также рассчитывал сыграть в третьем матче. Он не выходил на площадку с 1 февраля из-за растяжения связок стопы. В последние две недели форвард активно тренировался.

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1 комментарий
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"к третьей встречи"

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