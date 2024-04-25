Премьер-лига. Женщины. Финал. УГМК встретится с «Никой» во 2-м матче серии

Теги результаты Спарта энд К жен УГМК жен Надежда жен чемпионат России жен Енисей жен Ника жен Самара жен Баскетбол

Сегодня состоятся три матча российской женской Премьер-лиги.

Екатеринбуржский УГМК во второй раз встретится с «Никой» из Сыктывкара в финальной серии турнира. УГМК ведет – 1-0.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Финал (до трех побед)

Второй матч

УГМК – Ника

25 апреля. 17:00

УГМК ведет в серии – 1-0.

Серия за 5 место (до двух побед)

Надежда – Самара

25 апреля. 17:00

«Самара» ведет в серии – 1-0.

Серия за 7 место (до двух побед)

Енисей – Спарта энд К

25 апреля. 12:00

«Спарта энд К» ведет в серии 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

 

 

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