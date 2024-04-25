Премьер-лига. Женщины. Финал. УГМК встретится с «Никой» во 2-м матче серии

Сегодня состоятся три матча российской женской Премьер-лиги.

Екатеринбуржский УГМК во второй раз встретится с « » из Сыктывкара в финальной серии турнира. УГМК ведет – 1-0.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Финал (до трех побед)

Второй матч

УГМК – Ника

25 апреля. 17:00

УГМК ведет в серии – 1-0.

Серия за 5 место (до двух побед)

– Самара

25 апреля. 17:00

« » ведет в серии – 1-0.

Серия за 7 место (до двух побед)

– Спарта энд К

25 апреля. 12:00

« энд К» ведет в серии 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.