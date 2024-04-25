Премьер-лига. Женщины. Финал. УГМК встретится с «Никой» во 2-м матче серии
Сегодня состоятся три матча российской женской Премьер-лиги.
Екатеринбуржский УГМК во второй раз встретится с «Никой» из Сыктывкара в финальной серии турнира. УГМК ведет – 1-0.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Финал (до трех побед)
Второй матч
УГМК – Ника
25 апреля. 17:00
УГМК ведет в серии – 1-0.
Серия за 5 место (до двух побед)
Надежда – Самара
25 апреля. 17:00
«Самара» ведет в серии – 1-0.
Серия за 7 место (до двух побед)
Енисей – Спарта энд К
25 апреля. 12:00
«Спарта энд К» ведет в серии 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.