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    Донован Митчелл приехал на игру в толстовке с объяснением термина «новичок»

    Теги Филадельфия НБА Юта фото Бен Симмонс Донован Митчелл Баскетбол НБА Стиль

    Защитник «Юты» Донован Митчелл приехал на игру с «Голден Стэйт» в толстовке с объяснением термина «новичок» на груди.

    «Новичок: Спортсмен, играющий в своем первом сезоне в качестве члена профессиональной спортивной команды», – гласит надпись на толстовке.

    Конкурент Митчелла в борьбе за приз новичку года Бен Симмонс провел сезон-2016/17 в «Филадельфии», но не играл за команду из-за травмы. Австралиец ранее объявил, что он является лучшим новичком текущего сезона.

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