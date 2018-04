Донован Митчелл приехал на игру в толстовке с объяснением термина «новичок»

Защитник «Юты» приехал на игру с «Голден Стэйт» в толстовке с объяснением термина «новичок» на груди.

«Новичок: Спортсмен, играющий в своем первом сезоне в качестве члена профессиональной спортивной команды», – гласит надпись на толстовке.

Конкурент Митчелла в борьбе за приз новичку года провел сезон-2016/17 в «Филадельфии», но не играл за команду из-за травмы. Австралиец ранее объявил, что он является лучшим новичком текущего сезона.

Everyone in the league seems pretty interested in the ROY race 👀 pic.twitter.com/dKgXpsVKyf