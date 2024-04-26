Кроссовки Ламело Болла получат расцветку с элементами человеческого лица

Теги Шарлотт НБА кроссовки Ламело Болл Стиль

Бренд KidSuper совместно с Puma готовят релиз вокруг именных кроссовок Ламело Болла PUMA MB.03.

Помимо кроссовок в коллекцию войдут спортивный костюм и баскетбольная форма. Все вещи выполнены в ярком дизайне, присущем стилю KidSuper.

Коллекция должна поступить в продажу 9 мая.

Для разыгрывающего «Шарлотт» сезон закончился 22 января из-за травмы голеностопного сустава. В этом сезоне он провел 22 матча, набирая в среднем 23,9 очка, 8,0 передачи, 5,1 подбора и 1,8 перехвата.

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