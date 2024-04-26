Ник Нерс не стал комментировать фол Эмбиида на Робинсоне: «Не видел эпизод»

Ник Нерс не стал комментировать неспортивный фол Джоэла Эмбиида .

Центровой «Филадельфии» во время третьего матча серии с « » был наказан за то, что потянул игрока соперника за ногу в момент прыжка.

Журналист: Были ли у вас опасения, что Эмбиид может получить неспортивный второй степени? Какие вообще мысли у вас были по поводу случившегося?

: Я не думал об этом, так что извините. Не видел эпизод.

В «Никс» считают, что сыграл грязно.