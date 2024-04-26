Ник Нерс не стал комментировать фол Эмбиида на Робинсоне: «Не видел эпизод»

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Ник Нерс Митчелл Робинсон Баскетбол

Ник Нерс не стал комментировать неспортивный фол Джоэла Эмбиида .

Центровой «Филадельфии» во время третьего матча серии с «Нью-Йорком» был наказан за то, что потянул игрока соперника за ногу в момент прыжка.

Журналист: Были ли у вас опасения, что Эмбиид может получить неспортивный второй степени? Какие вообще мысли у вас были по поводу случившегося?

Нерс: Я не думал об этом, так что извините. Не видел эпизод.

В «Никс» считают, что Эмбиид сыграл грязно.

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4 комментария
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Вот точно также и судья не увидел, что ты просил тайм-аут
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Что говорить, если ты тренер НБА на послематчевой конференции:
1) если судьи свистят спорный момент не в твою сторону, говори, что они плохо делают свою работу и вообще постоянно вас засуживают;
2) если судьи свистят спорный момент в твою сторону, говори, что ничего не видел, но доверяешь судьям, ибо это высококвалифицированные специалисты.
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Наверное, был очень занят, пытаясь взять тайм-аут.

Ну, либо оба глаза тяжело работают.
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Судьи вот тоже не увидели твой тайм аут, который ты то ли показывал, то ли сомневался
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