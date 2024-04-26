Ник Нерс не стал комментировать фол Эмбиида на Робинсоне: «Не видел эпизод»
Ник Нерс не стал комментировать неспортивный фол Джоэла Эмбиида .
Центровой «Филадельфии» во время третьего матча серии с «Нью-Йорком» был наказан за то, что потянул игрока соперника за ногу в момент прыжка.
Журналист: Были ли у вас опасения, что Эмбиид может получить неспортивный второй степени? Какие вообще мысли у вас были по поводу случившегося?
Нерс: Я не думал об этом, так что извините. Не видел эпизод.
В «Никс» считают, что Эмбиид сыграл грязно.
1) если судьи свистят спорный момент не в твою сторону, говори, что они плохо делают свою работу и вообще постоянно вас засуживают;
2) если судьи свистят спорный момент в твою сторону, говори, что ничего не видел, но доверяешь судьям, ибо это высококвалифицированные специалисты.
Ну, либо оба глаза тяжело работают.