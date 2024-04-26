Донте Дивинченцо: «Эмбиид сыграл грязно»

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Джош Харт Донте Дивинченцо Митчелл Робинсон Баскетбол

В «Никс» отреагировали на фол Джоэла Эмбиида на Митчелле Робинсоне.

Центровой «Филадельфии» во время третьего матча серии получил неспортивный фол за то, что потянул игрока «Никс» за ногу в момент прыжка.

«Эмбиид сыграл грязно. Это было грязно», – заявил защитник Донте Дивинченцо.

«Нам оставалось лишь порадоваться тому, что Митч обошелся без серьезной травмы. Я полностью поддерживаю жесткую игру, крепкие фолы, баскетбол плей-офф, но в тот моменте игрок мог выбыть на длительный срок. Нам повезло, что там не получилось ничего серьезного», – считает защитник Джош Харт.

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