Донте Дивинченцо: «Эмбиид сыграл грязно»

В «Никс» отреагировали на фол Джоэла Эмбиида на Митчелле Робинсоне.

Центровой «Филадельфии» во время третьего матча серии получил неспортивный фол за то, что потянул игрока «Никс» за ногу в момент прыжка.

« сыграл грязно. Это было грязно», – заявил защитник .

«Нам оставалось лишь порадоваться тому, что обошелся без серьезной травмы. Я полностью поддерживаю жесткую игру, крепкие фолы, баскетбол плей-офф, но в тот моменте игрок мог выбыть на длительный срок. Нам повезло, что там не получилось ничего серьезного», – считает защитник .