«Лейкерс» были недовольны заявлениями Энтони Дэвиса после 2-го матча с «Денвером»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Дарвин Хэм Баскетбол

У «Лейкерс» возникли вопросы к Энтони Дэвису.

В клубе были «разочарованы» комментариями звездного форварда после поражения во второй игре серии с «Наггетс».

Об этом рассказал журналист Джаред Гринберг.

«После бесед с людьми из «Лейкерс» могу сказать, что они были разочарованы комментариями Эй Ди. Он публично нелицеприятно высказался о своем тренере, особенно в ситуации, когда «Лейкерс» все же достаточно хорошо понимали план на игру, так как по ходу были в состоянии вырваться вперед на 20 очков», – отметил Гринберг. 

На пресс-конференции после поражения в понедельник Дэвис произнес следующие слова: «Возникали отрезки по ходу матча, когда мы не понимали, что делаем на обеих половинах площадки».

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2 комментария
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Но бровь прав, в 3-й четверти совсем потерялись. Причем был отрезок ближе к концу четверти, когда у Денвера тоже не шло в атаке, либо просто передышку взяли, тут, казалось бы, можно догонять, а ЛАЛ какие-то бездумные трехи шмаляли в быстрых атаках, в проходы шли сразу после получения мяча. Ноль мысли. Дэвис озвучил то, что видели все, при этом прямо никого не обвинив. Странно на него бочку катить, тем более что он-то на все 100 выкладывается
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