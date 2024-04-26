«Лейкерс» были недовольны заявлениями Энтони Дэвиса после 2-го матча с «Денвером»

У «Лейкерс» возникли вопросы к Энтони Дэвису.

В клубе были «разочарованы» комментариями звездного форварда после поражения во второй игре серии с «Наггетс».

Об этом рассказал журналист Джаред Гринберг.

«После бесед с людьми из « » могу сказать, что они были разочарованы комментариями Эй Ди. Он публично нелицеприятно высказался о своем тренере, особенно в ситуации, когда «Лейкерс» все же достаточно хорошо понимали план на игру, так как по ходу были в состоянии вырваться вперед на 20 очков», – отметил Гринберг.

На пресс-конференции после поражения в понедельник произнес следующие слова: «Возникали отрезки по ходу матча, когда мы не понимали, что делаем на обеих половинах площадки».