«Лейкерс» были недовольны заявлениями Энтони Дэвиса после 2-го матча с «Денвером»
У «Лейкерс» возникли вопросы к Энтони Дэвису.
В клубе были «разочарованы» комментариями звездного форварда после поражения во второй игре серии с «Наггетс».
Об этом рассказал журналист Джаред Гринберг.
«После бесед с людьми из «Лейкерс» могу сказать, что они были разочарованы комментариями Эй Ди. Он публично нелицеприятно высказался о своем тренере, особенно в ситуации, когда «Лейкерс» все же достаточно хорошо понимали план на игру, так как по ходу были в состоянии вырваться вперед на 20 очков», – отметил Гринберг.
На пресс-конференции после поражения в понедельник Дэвис произнес следующие слова: «Возникали отрезки по ходу матча, когда мы не понимали, что делаем на обеих половинах площадки».