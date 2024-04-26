Владимир Гомельский: «На данный момент Вембаньяма не в состоянии опекать мощных центров»

Владимир Гомельский поделился мнением о Викторе Вембаньяме.

Известный комментатор и эксперт считает, что французского «большого» из «Сперс» рано вносить в список лучших оборонительных специалистов НБА.

«С таким «классным» « » занимает последнее место на Западе и пропускает 120 очков за матч. Его влияния не командный результат в этом сезоне не ощущалось. А личные достижения – только личные достижения.

Давайте посмотрим второй сезон Вембаньямы. Эксперты считают, что второй сезон является определяющим в карьере молодых игроков .

Но на данный момент Вембаньяма не в состоянии опекать мощных центров противника, типа Йокича или Дэвиса», – написал в своей конференции.