Владимир Гомельский: «На данный момент Вембаньяма не в состоянии опекать мощных центров»
Владимир Гомельский поделился мнением о Викторе Вембаньяме.
Известный комментатор и эксперт считает, что французского «большого» из «Сперс» рано вносить в список лучших оборонительных специалистов НБА.
«С таким «классным» Вембаньямой «Сан-Антонио» занимает последнее место на Западе и пропускает 120 очков за матч. Его влияния не командный результат в этом сезоне не ощущалось. А личные достижения – только личные достижения.
Давайте посмотрим второй сезон Вембаньямы. Эксперты считают, что второй сезон является определяющим в карьере молодых игроков НБА.
Но на данный момент Вембаньяма не в состоянии опекать мощных центров противника, типа Йокича или Дэвиса», – написал Гомельский в своей конференции.
Для сравнения: сезон 2003/04 Орландо завершил с показателем 21-61. На драфте первым номером был выбран Дуайт Ховард. В следующем сезоне Мэджик одержали на 15 побед больше.
Сам Никола очень расхваливал француза, хотя обычно не очень щедр на все эти дежурные комплименты.
В последней игре сезона между этими командами Виктор набрал 17 очков и один блок Николе за 3 минуты, в итоге Денвер проиграл и это стоило им первого места на Западе.
Ну и Сан-Антонио закончили сезон не последней командой Запада кстати.
Короче говоря, всё абсолютно мимо. Гомельский смотрел эти шпоры в последний раз ещё при Данкане видимо, но свое важное мнение высказал.