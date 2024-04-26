Владимир Гомельский: «На данный момент Вембаньяма не в состоянии опекать мощных центров»

Теги Сан-Антонио НБА Владимир Гомельский Виктор Вембаньяма Баскетбол

Владимир Гомельский поделился мнением о Викторе Вембаньяме.

Известный комментатор и эксперт считает, что французского «большого» из «Сперс» рано вносить в список лучших оборонительных специалистов НБА.

«С таким «классным» Вембаньямой «Сан-Антонио» занимает последнее место на Западе и пропускает 120 очков за матч. Его влияния не командный результат в этом сезоне не ощущалось. А личные достижения – только личные достижения.

Давайте посмотрим второй сезон Вембаньямы. Эксперты считают, что второй сезон является определяющим в карьере молодых игроков НБА.

Но на данный момент Вембаньяма не в состоянии опекать мощных центров противника, типа Йокича или Дэвиса», – написал Гомельский в своей конференции.

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7 комментариев
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Я чего-то пропустил, а в лиге вообще появились люди, способные опекать Йокича?
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Будто в лиге есть игроки способные в одиночку останавливать Йокича и Дэвиса
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На данный момент Владимир Гомельский не в состоянии комментировать матчи единой лиги ВТБ
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Нужно мясо и немного опыта, таланта там с лихвой
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Не отрицаю таланта Вембаньямы, однако его приход в Сан-Антонио не сильно помог команде. У Шпор количество побед - поражений по сравнению с предыдущим годом не изменилось совсем.
Для сравнения: сезон 2003/04 Орландо завершил с показателем 21-61. На драфте первым номером был выбран Дуайт Ховард. В следующем сезоне Мэджик одержали на 15 побед больше.
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Вембаньяма занимает 4ое место среди всех игроков лиги по блокам Йокичу, 8 штук. И это за 4 игры, а не 4 сезона.
Сам Никола очень расхваливал француза, хотя обычно не очень щедр на все эти дежурные комплименты.
В последней игре сезона между этими командами Виктор набрал 17 очков и один блок Николе за 3 минуты, в итоге Денвер проиграл и это стоило им первого места на Западе.
Ну и Сан-Антонио закончили сезон не последней командой Запада кстати.

Короче говоря, всё абсолютно мимо. Гомельский смотрел эти шпоры в последний раз ещё при Данкане видимо, но свое важное мнение высказал.
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