Майкл Мэлоун о перестановках в составе: «Чемпионское звание придает уверенности»
Майкл Мэлоун заявил, как команда справилась с перестановками в составе.
Чемпионский состав прошлого сезона покинули Джефф Грин, Брюс Браун и Иш Смит.
«Чемпионское звание придает уверенности. Мы потеряли Джеффа Грина, Брюса Брауна и Иша Смита. Но мы верим в Кристиана Брауна, Пэйтона Уотсона и Реджи Джексон. И мы уверены в нашей стартовой пятерке. Эти парни через многое прошли.
Всякий раз, когда мы проигрываем, то нет никакой паники. Мы продолжаем следовать нашему плану. Сегодня у нас снова получилось отыграться. Посмотрим, что будет в четвертой игре.
Победа в чемпионате придает уверенности. Не только каждому по отдельности, но появляется вера в коллектив», – заявил главный тренер «Наггетс».
«Денвер» в четверг победил «Лейкерс» в Лос-Анджелесе – 112:105, 3-0.