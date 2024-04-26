Майкл Мэлоун о перестановках в составе: «Чемпионское звание придает уверенности»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Иш Смит Майкл Мэлоун Баскетбол

Майкл Мэлоун заявил, как команда справилась с перестановками в составе.

Чемпионский состав прошлого сезона покинули Джефф Грин, Брюс Браун и Иш Смит.

«Чемпионское звание придает уверенности. Мы потеряли Джеффа Грина, Брюса Брауна и Иша Смита. Но мы верим в Кристиана Брауна, Пэйтона Уотсона и Реджи Джексон. И мы уверены в нашей стартовой пятерке. Эти парни через многое прошли.

Всякий раз, когда мы проигрываем, то нет никакой паники. Мы продолжаем следовать нашему плану. Сегодня у нас снова получилось отыграться. Посмотрим, что будет в четвертой игре.

Победа в чемпионате придает уверенности. Не только каждому по отдельности, но появляется вера в коллектив», – заявил главный тренер «Наггетс».

«Денвер» в четверг победил «Лейкерс» в Лос-Анджелесе – 112:105, 3-0.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий