Майкл Мэлоун о перестановках в составе: «Чемпионское звание придает уверенности»

Майкл Мэлоун заявил, как команда справилась с перестановками в составе.

Чемпионский состав прошлого сезона покинули Джефф Грин, Брюс Браун и .

«Чемпионское звание придает уверенности. Мы потеряли Джеффа Грина, Брюса Брауна и Иша Смита. Но мы верим в Кристиана Брауна, Пэйтона Уотсона и Реджи Джексон. И мы уверены в нашей стартовой пятерке. Эти парни через многое прошли.

Всякий раз, когда мы проигрываем, то нет никакой паники. Мы продолжаем следовать нашему плану. Сегодня у нас снова получилось отыграться. Посмотрим, что будет в четвертой игре.

Победа в чемпионате придает уверенности. Не только каждому по отдельности, но появляется вера в коллектив», – заявил главный тренер «Наггетс».

« » в четверг победил « » в Лос-Анджелесе – 112:105, 3-0.