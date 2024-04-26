Стефен Карри о плей-офф-2024: «Слежу как болельщик, что-то отмечаю для себя. Надеюсь, через год будет иначе»

Стефен Карри рассказал, что делает во время плей-офф-2024.

«Уорриорз» в этом году завершили выступление в сезоне на стадии плей-ин.

«Сейчас я просто болельщик, наблюдающий за тем, как все устроено. Хорошая новость в том, что мы смотрим за плей-офф со стороны, так что можем увидеть, что требуется для возвращения на тот уровень. Я что-то отмечаю для себя, занимаюсь скаутингом.

Мне не хватает этой обстановки, атмосферы. Мы не хотим, чтобы наше отсутствие в плей-офф продолжилось и в следующем году, надеюсь, все будет иначе. Рассчитываем вернуться», – заявил .