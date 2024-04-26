Леброн Джеймс о реакции «Лейкерс» на уровень игры «Наггетс»: «Надо задавать этот вопрос конкретным людям. Я не умею читать мысли»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Никола Йокич Джамал Мюррэй Баскетбол

Леброн Джеймс не взялся оценивать реакцию «Лейкерс» на уровень игры «Наггетс».

На пресс-конференции после третьего матча серии журналист спросил у лидера «Лейкерс», были ли баскетболисты калифорнийцев ошеломлены уровнем исполнения соперника.

«Вам придется задать этот вопрос конкретным людям и выяснить, что они чувствуют. Мне трудно говорить что-то в духе: «Этот парень чувствует вот так».

Я не могу этого сделать, я не умею читать мысли», – признался Джеймс.

«Наггетс» победили 112:105, 3-0. Лидеров команды Николу Йокича (29 очков, 15 подборов) и Джамала Мюррэя (22 очка, 9 передач) в четверг поддержали Аарон Гордон (29 очков, 15 подборов) и Майкл Портер (20 очков, 10 подборов).

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Я не я, корова не моя!
+2
0
+2
Переобулся. Попахивает свипом.
+1
0
+1
Интересно! Видимо у самого Леброна нет никаких реакций и мыслей по поводу игры??))
+1
-1
0
Редику скоро все расскажет.
+1
-1
0
Ответ Alex.K71
Интересно! Видимо у самого Леброна нет никаких реакций и мыслей по поводу игры??))
Его спросили про баскетболистов калифорнийцев, а не про свои мысли)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий