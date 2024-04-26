Леброн Джеймс о реакции «Лейкерс» на уровень игры «Наггетс»: «Надо задавать этот вопрос конкретным людям. Я не умею читать мысли»
Леброн Джеймс не взялся оценивать реакцию «Лейкерс» на уровень игры «Наггетс».
На пресс-конференции после третьего матча серии журналист спросил у лидера «Лейкерс», были ли баскетболисты калифорнийцев ошеломлены уровнем исполнения соперника.
«Вам придется задать этот вопрос конкретным людям и выяснить, что они чувствуют. Мне трудно говорить что-то в духе: «Этот парень чувствует вот так».
Я не могу этого сделать, я не умею читать мысли», – признался Джеймс.
«Наггетс» победили 112:105, 3-0. Лидеров команды Николу Йокича (29 очков, 15 подборов) и Джамала Мюррэя (22 очка, 9 передач) в четверг поддержали Аарон Гордон (29 очков, 15 подборов) и Майкл Портер (20 очков, 10 подборов).