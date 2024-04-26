Никола Йокич: «Быть победителем – это образ жизни»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Никола Йокич рассказал, как «Денверу» удается сохранять концентрацию.

«Я уже как-то говорил, что быть победителями – это образ жизни для нас. Нам очень нравится выигрывать, особенно часто. Все счастливы, все доверяют нашей игровой системе. Нам нравится этот образ жизни. Я был здесь тогда, когда мы проигрывали. И никто не хочет к этому возвращаться», – объяснил центровой «Наггетс».

Действующие чемпионы НБА начали розыгрыш плей-офф сезона-2023/24 с трех побед над «Лейкерс».

«Тяжело играть с одной и той же командой снова и снова. Становится скучно от одинакового стиля игры. Особенно для нас, с учетом того, что мы победили. Нужно доверять тому, что мы делаем, и не уставать от успеха. Потому что все может пойти по плохому пути очень быстро», – заметил Йокич.

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3 комментария
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играет на изи как и весь Денвер. с таким запасом только ГСВ играли при Дюре. могли бы ещё Милуоки при Баде, но что-то пошло не так
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Ответ Mikael Rikhard
играет на изи как и весь Денвер. с таким запасом только ГСВ играли при Дюре. могли бы ещё Милуоки при Баде, но что-то пошло не так
Ещё рано говорить, что они играют с таким запасом, что и ГСВ. Выиграют этот по уверенно, можно будет так сказать, и то не до конца, тогда конкуренция была сильнее намного. В прошлом по, Наггетс играли с переломанным соперником на каждой стадии, щас все более менее здоровы.
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