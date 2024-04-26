Никола Йокич: «Быть победителем – это образ жизни»

Никола Йокич рассказал, как «Денверу» удается сохранять концентрацию.

«Я уже как-то говорил, что быть победителями – это образ жизни для нас. Нам очень нравится выигрывать, особенно часто. Все счастливы, все доверяют нашей игровой системе. Нам нравится этот образ жизни. Я был здесь тогда, когда мы проигрывали. И никто не хочет к этому возвращаться», – объяснил центровой «Наггетс».

Действующие чемпионы начали розыгрыш плей-офф сезона-2023/24 с трех побед над « ».

«Тяжело играть с одной и той же командой снова и снова. Становится скучно от одинакового стиля игры. Особенно для нас, с учетом того, что мы победили. Нужно доверять тому, что мы делаем, и не уставать от успеха. Потому что все может пойти по плохому пути очень быстро», – заметил .