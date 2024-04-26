Келли Убре попал в автомобильную аварию после 2-го матча серии с «Никс»

Теги происшествия Нью-Йорк Филадельфия НБА НБА плей-офф Келли Убре Баскетбол

Келли Убре попал в автомобильную аварию.

Инцидент произошел через несколько часов после поражения «Сиксерс» от «Никс» во втором матче серии первого раунда.

Примерно в 1:45 ночи во вторник Lamborghini Убре врезался в Hyundai Elantra после того, как баскетболист проигнорировал красный сигнал светофора. 

В ДТП никто из людей не пострадал, но оба автомобиля пришлось отбуксировать с места происшествия из-за полученных повреждений.

В четверг в победном третьем матче Убре набрал 15 очков, 7 подборов, 3 передачи и 2 перехвата.

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7 комментариев
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ПО прошёлся по классике:
1. Бостон-Майами
2. ЛАЛ-Денвер
3. Убре-автомобили
+18
-1
+17
Ответ icey_punk
уже пора кличку давать
Келли Убер
+11
0
+11
Шо, опять?!
+7
0
+7
Так это не «попал», а «устроил», раз он на красный проехал
+4
0
+4
Ответ Максим Тарасов
ПО прошёлся по классике: 1. Бостон-Майами 2. ЛАЛ-Денвер 3. Убре-автомобили
Не исключено, что в 3 связка Убре-Убер 😉
+3
0
+3
уже пора кличку давать
0
0
0
Ответ Артём Шапошников
Келли Убер
ахахах, хорош
0
0
0
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