Келли Убре попал в автомобильную аварию после 2-го матча серии с «Никс»
Келли Убре попал в автомобильную аварию.
Инцидент произошел через несколько часов после поражения «Сиксерс» от «Никс» во втором матче серии первого раунда.
Примерно в 1:45 ночи во вторник Lamborghini Убре врезался в Hyundai Elantra после того, как баскетболист проигнорировал красный сигнал светофора.
В ДТП никто из людей не пострадал, но оба автомобиля пришлось отбуксировать с места происшествия из-за полученных повреждений.
В четверг в победном третьем матче Убре набрал 15 очков, 7 подборов, 3 передачи и 2 перехвата.
1. Бостон-Майами
2. ЛАЛ-Денвер
3. Убре-автомобили