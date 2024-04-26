Никола Йокич о серии с «Лейкерс»: «Становится все сложнее и сложнее»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Никола Йокич рассказал о ходе серии первого раунда против «Лейкерс».

В четверг действующие чемпионы добились третьей победы в противостоянии – 112:105, 3-0.

«С каждой игрой становится все сложнее и сложнее. «Лейкерс» вели 20 очков в Денвере, сегодня у них было «+12» в первой половине. Тяжело играть против одной команды снова и снова.

«Лейкерс» – очень непростой соперник. Каждый матч получается по-настоящему интересным, а победить сложно. Они талантливы, в каждом матче нам приходится догонять их. Сложно справляться с командой в серии, выключать ее из борьбы», – заявил центровой «Наггетс».

15 комментариев
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Да он издевается.😅
+36
-3
+33
Тонко
+15
-1
+14
затралено
+11
-1
+10
Тролола Тролич
+9
-3
+6
Когда ты ведешь +20, а потом всё равно проигрываешь базером через руки твоего лучшего защитника от человека у которого вообще не летело... после такой дизморали лакерам уже не вернуться.
+4
0
+4
Только Сниккерсы начинают играть в свою силу, так без видимых усилий отыгрывают хоть 10 хоть 20 очков за пол-четверти, даже не показывая так чтобы очень выдающейся игры в атаке. Как-бы Дэвис и Бронто не были круты, но уже даже запасные Наггетс читают их игру с закрытыми
+4
-1
+3
Ответ eraser2
Судьи должны больше помогать Леброну.
не должны, но обязаны!
+3
0
+3
Emotional damage +100
+2
0
+2
А как они рванули сначала... Побежали так, что не остановить. Но затем все стало на круги своя.
+3
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Денвер показывает, что имеет ресурс, как ГСВ в лучшие годы. Заявка хорошая, машина работает.
+3
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Ну ничего, в 4 матче уже просто будет. Лейкерс на лопатках
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Денвер можно поздравить с выходом в следующий раунд
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Судьи должны больше помогать Леброну.
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Денвер конечно машина, надеюсь и в этом году станут чемпионами. Объективно Лал не их уровень.
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Никола Трололо Йокич
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