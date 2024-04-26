Никола Йокич о серии с «Лейкерс»: «Становится все сложнее и сложнее»

Никола Йокич рассказал о ходе серии первого раунда против «Лейкерс».

В четверг действующие чемпионы добились третьей победы в противостоянии – 112:105, 3-0.

«С каждой игрой становится все сложнее и сложнее. «Лейкерс» вели 20 очков в Денвере, сегодня у них было «+12» в первой половине. Тяжело играть против одной команды снова и снова.

«Лейкерс» – очень непростой соперник. Каждый матч получается по-настоящему интересным, а победить сложно. Они талантливы, в каждом матче нам приходится догонять их. Сложно справляться с командой в серии, выключать ее из борьбы», – заявил центровой «Наггетс».