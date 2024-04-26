Джоэл Эмбиид получил неспортивный фол за эпизод с Митчеллом Робинсоном. Он потянул игрока «Никс» за ногу в момент прыжка

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Джоэл Эмбиид получил неспортивный фол за эпизод с Митчеллом Робинсоном.

В первой четверти недовольный судейскими решениями центровой «Филадельфии» потянул игрока «Никс» за ногу во время прыжка, когда сам находился на паркете.

После просмотра повтора судьи наказали Эмбиида неспортивным фолом первой степени.

Ранее по ходу первой четверти третьего матча серии MVP НБА получил фол в нападении за удар Айзейи Хартенштайна.

Эмбиид в четверг набрал 50 очков и помог «Сиксерс» сократить отставание в серии – 125:114, 1-2.

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9 комментариев
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Удалять за такое надо
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Классический Эмбиид, наглый, подлый и ноющий
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Попросил ли Ник Нёрс тайм-аут до того, как Эмбиид упал?
Написала ли Филадельфия жалобу на пересмотр эпизода?
Все ли части тела Эмбиида в порядке? Может у него оба глаза не видели момент фола?
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Никому никогда не желал травм, но вот этому субъекту это будет заслуженной кармой.
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Ладно о игроке другой команды он не думает, но вот взял бы Робинсон и со всей дури упал бы ему на колени. Потом опять бы ныл как же так он травму получил..
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Мразиш
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Тянуло на флагрант 2 и технарь ему не выписали за его неспортивное поведение.
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Ещё чё-то огрызается в ответ Дивинченцо, гляньте только на него.
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Как за фол на Хартенштайне Эмбииду не дали флэгрант, а это два флэгранта и удаление Нужно протесты НЙ подавать на судейство.
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