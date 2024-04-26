Джоэл Эмбиид получил неспортивный фол за эпизод с Митчеллом Робинсоном. Он потянул игрока «Никс» за ногу в момент прыжка

Джоэл Эмбиид получил неспортивный фол за эпизод с Митчеллом Робинсоном.

В первой четверти недовольный судейскими решениями центровой «Филадельфии» потянул игрока «Никс» за ногу во время прыжка, когда сам находился на паркете.

После просмотра повтора судьи наказали неспортивным фолом первой степени.

Ранее по ходу первой четверти третьего матча серии MVP получил фол в нападении за удар .

Эмбиид в четверг набрал 50 очков и помог «Сиксерс» сократить отставание в серии – 125:114, 1-2.