Джоэл Эмбиид получил неспортивный фол за эпизод с Митчеллом Робинсоном. Он потянул игрока «Никс» за ногу в момент прыжка
Джоэл Эмбиид получил неспортивный фол за эпизод с Митчеллом Робинсоном.
В первой четверти недовольный судейскими решениями центровой «Филадельфии» потянул игрока «Никс» за ногу во время прыжка, когда сам находился на паркете.
После просмотра повтора судьи наказали Эмбиида неспортивным фолом первой степени.
Ранее по ходу первой четверти третьего матча серии MVP НБА получил фол в нападении за удар Айзейи Хартенштайна.
Эмбиид в четверг набрал 50 очков и помог «Сиксерс» сократить отставание в серии – 125:114, 1-2.
Написала ли Филадельфия жалобу на пересмотр эпизода?
Все ли части тела Эмбиида в порядке? Может у него оба глаза не видели момент фола?