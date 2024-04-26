Чемпионат Турции. «Галатасарай» примет «Самсунспор»

Теги результаты чемпионат Турции Галатасарай Самсунспор Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдет один матч.

«Галатасарай» дома сыграет с «Самсунспором».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Галатасарай – Самсунспор
Дата проведения
26 апреля, 18.00, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес – 24-4, Фенербахче – 23-5, Бешикташ – 19-9, Каршияка – 19-9, Маниса – 15-13, Петким Спор – 14-14, Галатасарай – 14-14, Бююкчекмедже – 12-16, Бурсаспор – 13-15, Тюрк Телеком – 13-15, Дарушафака – 12-16, Бахчешехир – 12-16, Меркезефенди – 11-17, Тофаш – 11-16, Бодрумспор – 8-19, Самсунспор – 3-25.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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