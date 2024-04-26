Джоэл Эмбиид о Тайризе Макси: «Наконец-то у нас появился звездный игрок, который всем доволен»

Джоэл Эмбиид отдал должное Тайризу Макси.

Разыгрывающий «Филадельфии» получил приз самому прогрессирующему игроку сезона .

« в каждом сезоне прогрессирует. Это потрясающе, какие шаги он проделывает каждый новый год. Мне еще не доводилось быть рядом с человеком, который бы так отдавал себя работе. В этом сезоне Тайриз был нашим лучшим игроком.

Наконец-то у нас появился звездный игрок, который всем доволен», – сказал центровой «Сиксерс».

Ранее Бен Симмонс и Джеймс Харден запрашивали обмен и были отправлены «76-ми» в другие клубы.