Джоэл Эмбиид о Тайризе Макси: «Наконец-то у нас появился звездный игрок, который всем доволен»

Теги Филадельфия НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Тайриз Макси Баскетбол

Джоэл Эмбиид отдал должное Тайризу Макси.

Разыгрывающий «Филадельфии» получил приз самому прогрессирующему игроку сезона НБА.

«Макси в каждом сезоне прогрессирует. Это потрясающе, какие шаги он проделывает каждый новый год. Мне еще не доводилось быть рядом с человеком, который бы так отдавал себя работе. В этом сезоне Тайриз был нашим лучшим игроком.

Наконец-то у нас появился звездный игрок, который всем доволен», – сказал центровой «Сиксерс».

Ранее Бен Симмонс и Джеймс Харден запрашивали обмен и были отправлены «76-ми» в другие клубы.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
До пресс конференции где Эмбид плачет о том какие не такие у него партнеры осталось 2 игры
+36
-2
+34
Ембид, первый случай в истории, когда кидал камень в чужой огород, а попал в свой.)
+20
-2
+18
Ну, пока они на "детском" контракте, то они все там милые и пушистые)
+15
-2
+13
Мерзкий персонаж. Максимально.
Надеюсь, второй раунд так и останется для него высшим достижением!
+14
-3
+11
Эмбид просто лживая и двуличная...
+9
-3
+6
Эмбиид сам себя под...бал, получается
+3
0
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий