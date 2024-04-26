Шон Маркс: «Все указывает на то, что Бен Симмонс будет готов к тренировочному лагерю»
Шон Маркс доволен тем, как проходит восстановление Бена Симмонса.
«Все указывает на то, что Бен Симмонс будет готов к тренировочному лагерю», – заявил генеральный менеджер «Бруклина».
Симмонсу в марте сделали микроскопическую частичную дискэктомию. Это вторая операция на спине австралийского баскетболиста с тех пор, как он присоединился к «Нетс» в 2022 году.
В клубе надеются, что после перенесенной процедуры австралиец сможет провести полноценный сезон.
В нынешнем сезоне 27-летний игрок провел за «Бруклин» лишь 15 матчей, набирая в среднем 6,1 очка, 7,9 подбора и 5,7 передачи.
Шутки ради поболею за Беньку, ща в контрактный год наиграет 60 игр и найдет каких-нибудь идиотов которые выпишут ему 20 млн х)