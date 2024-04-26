Шон Маркс: «Все указывает на то, что Бен Симмонс будет готов к тренировочному лагерю»

Теги Бруклин Шон Маркс НБА Бен Симмонс Баскетбол

Шон Маркс доволен тем, как проходит восстановление Бена Симмонса.

«Все указывает на то, что Бен Симмонс будет готов к тренировочному лагерю», – заявил генеральный менеджер «Бруклина».

Симмонсу в марте сделали микроскопическую частичную дискэктомию. Это вторая операция на спине австралийского баскетболиста с тех пор, как он присоединился к «Нетс» в 2022 году.

В клубе надеются, что после перенесенной процедуры австралиец сможет провести полноценный сезон.

В нынешнем сезоне 27-летний игрок провел за «Бруклин» лишь 15 матчей, набирая в среднем 6,1 очка, 7,9 подбора и 5,7 передачи.

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6 комментариев
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ахахахах
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Как всегда в новости не указывается в качестве кого Бен присоединится)

Шутки ради поболею за Беньку, ща в контрактный год наиграет 60 игр и найдет каких-нибудь идиотов которые выпишут ему 20 млн х)
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опять разрывать будет, пачками трешки укладывать. лепота
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у него контракт ещё на сезон 24/25 а дальше нужно искать новых папиков, кто захочет платить этому инфобаскетболисту)
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Ответ saner-s88
ахахахах
Тоже зашел поржать над этой новостью)
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Ответ Lays
Как всегда в новости не указывается в качестве кого Бен присоединится) Шутки ради поболею за Беньку, ща в контрактный год наиграет 60 игр и найдет каких-нибудь идиотов которые выпишут ему 20 млн х)
Кажется, что с такой мед. картой Бену даже после относительно неплохого сезона остаться бы в лиге..
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