Шон Маркс: «Все указывает на то, что Бен Симмонс будет готов к тренировочному лагерю»

Шон Маркс доволен тем, как проходит восстановление Бена Симмонса.

«Все указывает на то, что будет готов к тренировочному лагерю», – заявил генеральный менеджер «Бруклина».

Симмонсу в марте сделали микроскопическую частичную дискэктомию. Это вторая операция на спине австралийского баскетболиста с тех пор, как он присоединился к «Нетс» в 2022 году.

В клубе надеются, что после перенесенной процедуры австралиец сможет провести полноценный сезон.

В нынешнем сезоне 27-летний игрок провел за « » лишь 15 матчей, набирая в среднем 6,1 очка, 7,9 подбора и 5,7 передачи.