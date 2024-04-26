Ламело Болл и Puma выпустят в продажу уличные кроссовки LaFrance

Теги Шарлотт НБА кроссовки Ламело Болл Стиль

Продажа новых кроссовок Ламело Болла начнется 17 мая.

Защитник «Шарлотт» Ламело Болл и Puma собираются выпустить первую модель уличных кроссовок LaFrance. Название модели повторяет название персонального модного бренда спортсмена.

Дизайн кроссовок черпает вдохновение из обуви скейтеров 90-х и 00-х годов. Орнамент кроссовок повторяет ряд татуировок Болла. Логотип LF изображен на стельках и язычках.

LaFrance станет первой пробой спортсмена в области обуви для активного образа жизни. Предыдущие 3 модели в сотрудничестве с Puma были предназначены для спортсменов и баскетбольных энтузиастов.

 

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Патрули)
+3
0
+3
В таких подкрадулях только на дискотеках нулевых форсить)
+1
0
+1
Ответ Алексааандр
Что-то на японском
В стиле Balenciaga
+1
0
+1
Что-то на японском
0
0
0
Хорош
0
0
0
Ответ Ренат Губайдуллин
Патрули)
100%. такая же ассоциация возникла
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий