Ламело Болл и Puma выпустят в продажу уличные кроссовки LaFrance

Продажа новых кроссовок Ламело Болла начнется 17 мая.

Защитник « » и Puma собираются выпустить первую модель уличных кроссовок LaFrance. Название модели повторяет название персонального модного бренда спортсмена.

Дизайн кроссовок черпает вдохновение из обуви скейтеров 90-х и 00-х годов. Орнамент кроссовок повторяет ряд татуировок Болла. Логотип LF изображен на стельках и язычках.

LaFrance станет первой пробой спортсмена в области обуви для активного образа жизни. Предыдущие 3 модели в сотрудничестве с Puma были предназначены для спортсменов и баскетбольных энтузиастов.