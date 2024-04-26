Майкл Мэлоун: «Заключительная игра всегда самая сложная»

Майкл Мэлоун призвал игроков «Денвера» не расслабляться.

«Наггетс» ведут в серии с « » 3-0 после победы со счетом 112-105.

«Заключительная игра, как мы знаем после прошлогоднего чемпионства, всегда самая сложная. Нам нужно правильно настроиться на нее.

Сегодня они набрали 70 очков из «краски». Это слишком много. 25 в быстрых переходах от защиты к атаке – слишком много. Мы впереди 3-0, но есть столько вещей, которые мы можем делать лучше. Вот что будоражит больше всего. Наш потенциал, на что мы способны. У нас нет потолка. Так что давайте отдохнем, вернемся сюда и постараемся закрыть серию в субботу», – заявил главный тренер « » в обращении к своим игрокам в раздевалке после игры.