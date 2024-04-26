Келли Убре: «Мне следует нанять водителя»

Келли Убре отреагировал на новое ДТП со своим участием .

Во вторник через несколько часов после матча плей-офф против «Никс» Lamborghini Убре врезался в Hyundai Elantra после того, как баскетболист проигнорировал красный сигнал светофора.

«Все в порядке, я не пострадал. Люди, которые оказались вовлечены, тоже в порядке.

Мне следует нанять водителя, сделать что-то в этом духе. И держаться подальше от дороги, подальше от баранки. Но вообще все нормально», – заявил Убре.

В начале сезона-23/24 Убре выбыл из строя, когда попал под автомобиль на велосипеде.