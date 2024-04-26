Д’Анджело Расселл во время одного из тайм-аутов расположился отдельно от остальных игроков «Лейкерс»

Д’Анджело Расселл неудачно провел третий матч серии с «Денвером».

Разыгрывающий « » не набрал ни одного очка, его команда уступила со счетом 105:112, 0-3.

во время одного из тайм-аутов расположился отдельно от остальных игроков «озерников».

Зрители в Лос-Анджелесе по ходу встречи освистывали баскетболиста, который выдал 0 из 7 с игры за 24 минуты.