Д’Анджело Расселл во время одного из тайм-аутов расположился отдельно от остальных игроков «Лейкерс»

Теги Денвер Лейкерс НБА Баскетбол - видео болельщики НБА плей-офф Д’Анджело Расселл Баскетбол

Д’Анджело Расселл неудачно провел третий матч серии с «Денвером».

Разыгрывающий «Лейкерс» не набрал ни одного очка, его команда уступила со счетом 105:112, 0-3.

Расселл во время одного из тайм-аутов расположился отдельно от остальных игроков «озерников».

Зрители в Лос-Анджелесе по ходу встречи освистывали баскетболиста, который выдал 0 из 7 с игры за 24 минуты.

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12 комментариев
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Надеюсь, уже начал китайский учить.
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Не пасуйте ему, он играет против нас.
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Да, это ДиЛо поторопился с заявлениями в прессу о том что они точно победят. Лучше бы открестился чем попроще по типу "мы ещё не проиграли, будем стараться изо всех сил" и все такое, а сейчас опозорился лишний раз
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Очень слабый, но очень богатый игрок. Рад за него. Можно и завязывать. Пойти в универ или в школу, чтобы не промотать заработанное.
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«Мы все равно побежим. Не теряйте веру в нас»
Двое - б -точие: Любимец Пилинки.

Это чудо не удивило, как раз опять разница небольшая в счете и его очки. Ладно, Михола - Посполитый, пережравший пельмени(киргуду), его держать трудно, но Гордон практически пешком и не напрягаясь делает разницу. Дэвис и Леброн курят бамбук и не знают, что делать в защите. Плюс 1 из 6. Просто Ужост..
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Эх ДиЛо ДиЛо, что с тобой, брат?
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Так надо было вообще на лавку Денвера идти. Он сегодня был их игроком
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Понимает, что на этом его карьера в НБА фсё
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ему надо задуматься, где его больше уважают, ведь если бы он выбросил 0 из 7 в первых двух матчах зрители бы ему опладировали стоя.
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