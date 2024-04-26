Д’Анджело Расселл во время одного из тайм-аутов расположился отдельно от остальных игроков «Лейкерс»
Д’Анджело Расселл неудачно провел третий матч серии с «Денвером».
Разыгрывающий «Лейкерс» не набрал ни одного очка, его команда уступила со счетом 105:112, 0-3.
Расселл во время одного из тайм-аутов расположился отдельно от остальных игроков «озерников».
Зрители в Лос-Анджелесе по ходу встречи освистывали баскетболиста, который выдал 0 из 7 с игры за 24 минуты.
Двое - б -точие: Любимец Пилинки.
Это чудо не удивило, как раз опять разница небольшая в счете и его очки. Ладно, Михола - Посполитый, пережравший пельмени(киргуду), его держать трудно, но Гордон практически пешком и не напрягаясь делает разницу. Дэвис и Леброн курят бамбук и не знают, что делать в защите. Плюс 1 из 6. Просто Ужост..