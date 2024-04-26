Леброн Джеймс о 0-3 в серии с «Денвером»: «Пока ничего не кончено, вера остается»

Леброн Джеймс отреагировал на 0-3 в серии с «Денвером».

В четверг « » уступили на домашней арене со счетом 105:112, 0-3.

В истории плей-офф никто не спасал серию после 0-3.

«Настрой примерно такой: «Давайте возьмем следующий матч, переведем серию в пятую игру и будем от этого отталкиваться, двигаться дальше». Пока ничего не кончено, вера остается. Играть надо до самого конца. Для меня это всегда важно. Таков подход, и я знаю, что Энтони Дэвис думает точно так же», – заявил лидер «озерников».