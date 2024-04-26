Леброн Джеймс о 0-3 в серии с «Денвером»: «Пока ничего не кончено, вера остается»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Леброн Джеймс отреагировал на 0-3 в серии с «Денвером».

В четверг «Лейкерс» уступили на домашней арене со счетом 105:112, 0-3.

В истории плей-офф НБА никто не спасал серию после 0-3.

«Настрой примерно такой: «Давайте возьмем следующий матч, переведем серию в пятую игру и будем от этого отталкиваться, двигаться дальше». Пока ничего не кончено, вера остается. Играть надо до самого конца. Для меня это всегда важно. Таков подход, и я знаю, что Энтони Дэвис думает точно так же», – заявил лидер «озерников».

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21 комментарий
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Да все Леб, давай сворачиваться. Жизнь и без баскета есть. По текиле, по тако, по сигарке и вот уже не все так уж и плохо.
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https://media.tenor.com/MwZlX1fdKoQAAAAM/sweeping-charles.gif
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Клэй совсем скоро заберет вас двоих на своей лодке. Скорее всего, уже рыбные места знает.
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Настрой и слова правильные. Но, думаю, все прекрасно понимают, что этот Денвер не развалится.
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На самом деле, ЛАЛ и Леброн в частности неплохо играют. Попади они на Миннесоту или Оклахому - шансы бы были пройти дальше.
+4
0
+4
Ответ Korban Cobain
https://media.tenor.com/MwZlX1fdKoQAAAAM/sweeping-charles.gif
ну блиииин я ее на послезавтра приберег (
+4
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Но все все понимают
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+2
Ответ JonJones
Да все Леб, давай сворачиваться. Жизнь и без баскета есть. По текиле, по тако, по сигарке и вот уже не все так уж и плохо.
еще 1-2 сезончика и усё)
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Я меня только одна вера, что ты наконец соберешь чемодан и помашешь им блондинке и ее верной "подружке". Мазохизм, конечно, дело сугубо личное, но с этим пора уже заканчивать.
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Фил Хэнди следующий главный тренер?
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Эх, давно Брон с 0-3 не отыгрывался
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«Кажись всё»-слова одного киногероя и это нынешние реалии озёрных в плей-офф и не стоит играть в героев, пора отдыхать!..👋
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Дэвис то может и понимаем, а что по остальным? Что по ДиЛо? Который храбрился очень много в регулярке? Тут все, дедуль, не можешь ты уже в роли первой звезды, занимая 40% зп до потолка тащить команду к финалам, организм уже не тот. Отклоняй контракт, иди в кливленд на минималку, наменяй туда Янниса на Аллена + гарленда и еще все имеющиеся пики, подпиши сынку и может быть еще возьмешь вожделенный перстень. Жаль конечно такого мы не увидим
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Не существовало ещё в истории настолько чокерской команды, что слила бы с 3-0. Хоть Майами и были близки в прошлом году, но Денвер не Майами, а Лейкерс не Бостон. Будет дежурный свип.
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Пора на пенсию
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Может попробуешь со 2 четверти выходить, тогда сил до конца игры хватит, а это уже немало. Главное продержаться 1 четверть, а с учетом того что Денвер долго запрягает, это реально. Как тебе такой план?
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Ответ Илья Петров
ну блиииин я ее на послезавтра приберег (
давай я тогда не буду послезавтра отправлять... мне не жало для тимейта 😄

https://media.tenor.com/3XDdOFu12ScAAAAM/mr-clean-mopping.gif
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Ответ Korban Cobain
давай я тогда не буду послезавтра отправлять... мне не жало для тимейта 😄 https://media.tenor.com/3XDdOFu12ScAAAAM/mr-clean-mopping.gif
договор 😂
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