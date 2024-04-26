Джоэл Эмбиид о параличе лицевого нерва: «Мне нужно позаботиться о себе с ментальной точки зрения»

Джоэл Эмбиид прокомментировал проблемы с лицевым нервом.

«Я точно не знаю, что произошло, но, наверное, в этом нет ничего такого. Думаю, все началось за пару матчей до встречи с «Майами» в плей-ин. У меня была сильная мигрень, но я решил, что не стоит придавать этому особого значения. Обычно я не люблю проверять такие вещи, но тут все-таки кому-то рассказал. Вот почему в той игре с «Майами» мое тело… я просто этого не чувствовал.

Потом я снова это заметил, недавно. Уверен, что если вы погуглите симптомы, то поймете, что это такое. Это доставляет мне большой дискомфорт – левая сторона лица, рот и глаз. Приходится тяжело, но я не сдаюсь. Жаль, что так вышло, но это не оправдание. Борьба продолжается, надо делать свое дело и не останавливаться.

Глаз постоянно сухой. Зрение временами становится размытым. Все время приходится туда капать. Это очень неприятно.

Это может растянуться на недели. На месяцы. Надеюсь, что не станет хуже. У меня красивое лицо. Мне не нравится, когда мой рот вот так искривляется. Как я уже сказал, неприятная ситуация, но ничего не бывает просто так. Значит, мне нужно позаботиться о себе с ментальной точки зрения», – заявил .

У MVP легкая форма паралича Белла.