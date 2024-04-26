Евролига. Плей-офф. «Монако» – «Фенербахче», «Барселона» примет «Олимпиакос»
Сегодня состоятся два матча плей-офф Евролиги.
«Монако» дома сыграет с турецким «Фенербахче», испанская «Барселона» примет греческий «Олимпиакос».
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
Вторые матчи
- Дата проведения
- 26 апреля, 20.00, «Салле Гастон Медесен»
«Фенербахче» ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 26 апреля, 22.00, «Палау Блауграна»
«Олимпиакос» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Я так понял, что и блога, регулярно обозревающего Евролигу, сейчас нет. Есть “I feel devotion”, но там пишут редко и в том числе про Лигу ВТБ.