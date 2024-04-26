Евролига. Плей-офф. «Монако» – «Фенербахче», «Барселона» примет «Олимпиакос»

Теги результаты Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Олимпиакос Барселона Монако Баскетбол

Сегодня состоятся два матча плей-офф Евролиги.

«Монако» дома сыграет с турецким «Фенербахче», испанская «Барселона» примет греческий «Олимпиакос».

Евролига

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Вторые матчи

Монако Монако  –  Фенербахче Турция
Дата проведения
26 апреля, 20.00, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча

«Фенербахче» ведет в серии – 1-0

Барселона Испания  –  Олимпиакос Греция
Дата проведения
26 апреля, 22.00, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

«Олимпиакос» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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2 комментария
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Так мало комментариев к каждому игровому дню Евролиги. Понятно, сейчас она совсем на периферии внимания из-за отсутствия российских команд. Но всё-таки плей-офф там обычно интересный: год назад Мадрид-Партизан была огненная серия, сейчас такой видимо будет ПАО-Маккаби. А какая атмосфера на некоторых аренах — ПАО, Фенербахче, Олимпиакос, Белград!
Я так понял, что и блога, регулярно обозревающего Евролигу, сейчас нет. Есть “I feel devotion”, но там пишут редко и в том числе про Лигу ВТБ.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Так мало комментариев к каждому игровому дню Евролиги. Понятно, сейчас она совсем на периферии внимания из-за отсутствия российских команд. Но всё-таки плей-офф там обычно интересный: год назад Мадрид-Партизан была огненная серия, сейчас такой видимо будет ПАО-Маккаби. А какая атмосфера на некоторых аренах — ПАО, Фенербахче, Олимпиакос, Белград! Я так понял, что и блога, регулярно обозревающего Евролигу, сейчас нет. Есть “I feel devotion”, но там пишут редко и в том числе про Лигу ВТБ.
Видит ли, сейчас в баскетболе, вся движуха в телеграмме. Например, даже в моей камерной и небольшой группке для "своих", комментариев о матчах лиги ВТБ, порой больше, чем во всех спорт интернет порталах страны :)
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