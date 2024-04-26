«Увидишь, что сделают с тобой сионисты в Израиле». Эргин Атаман утверждает, что ему угрожал сотрудник «Маккаби»

Теги происшествия Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Маккаби Тель-Авив Панатинаикос Баскетбол

Эргин Атаман утверждает, что ему угрожал сотрудник «Маккаби».

Главный тренер «Панатинаикоса» заявил, что сотрудник «Маккаби» угрожал ему по дороге в раздевалки после второго матча серии (95:79) плей-офф Евролиги между двумя командами в четверг.

«Для меня очень странно, что отличная организация в лице Евролиги (турнир начал дисциплинарное разбирательство по поводу высказываний Атамана – Sports.ru), которую я всегда защищаю, заявила обо мне, что я наношу ущерб ее имиджу. Это очень странно.

Если я делаю что-то не так, например, когда говорю о судьях, то в правилах предусмотрено наказание. Зачем вы настраиваете против меня людей? Что случилось? Когда я шел в раздевалку, кто-то из штаба «Маккаби» – не знаю кто, он был без аккредитации – сказал мне: «Увидишь, что сделают с тобой сионисты в Израиле».

Эй, да ладно, я Эргин Атаман. Я тренер «Панатинаикоса». Я тренер сборной Турции. Я гражданин Турции. Ты ничего не можешь сделать», –рассказал Атаман во время послематчевой пресс-конференции после победы греческой команды во втором матче серии.

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