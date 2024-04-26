Джоэл Эмбиид об инциденте с Робинсоном: «Не хотел причинить ему вред. Пытался защитить себя»
Джоэл Эмбиид прокомментировал инцидент с Митчеллом Робинсоном.
Центровой «Филадельфии» во время третьего матча серии получил неспортивный фол за то, что потянул игрока «Никс» за ногу в момент прыжка.
«Не хотел причинить ему вред. Пытался защитить себя, сделать так, чтобы он не упал на меня. Все мы знаем, чем завершилось падение Куминги на мою ногу (Эмбииду пришлось перенести операцию на колене – Sports.ru), мне как раз вспомнилась та ситуация.
В таких эпизодах я должен делать все, чтобы защищать себя», – заявил Эмбиид.
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