Джоэл Эмбиид об инциденте с Робинсоном: «Не хотел причинить ему вред. Пытался защитить себя»

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Митчелл Робинсон Джонатан Куминга Баскетбол

Джоэл Эмбиид прокомментировал инцидент с Митчеллом Робинсоном.

Центровой «Филадельфии» во время третьего матча серии получил неспортивный фол за то, что потянул игрока «Никс» за ногу в момент прыжка.

«Не хотел причинить ему вред. Пытался защитить себя, сделать так, чтобы он не упал на меня. Все мы знаем, чем завершилось падение Куминги на мою ногу (Эмбииду пришлось перенести операцию на колене – Sports.ru), мне как раз вспомнилась та ситуация.

В таких эпизодах я должен делать все, чтобы защищать себя», – заявил Эмбиид.

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12 комментариев
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Аааа, то есть брать за ногу человека который прыгает в этот момент , называется самозащитой . Который из-за этого мог на тебя же и упасть . Да уж , Жоэлька , лучше бы молчал 😁
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+16
Человек при самозащите как правило отталкивается или отгораживается от опасности а не притягивает ее к себе 😅
+9
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+9
Ну бес попутал, повёл себя некрасиво, не по мужски, хочу извиниться - сколько на свете вполне вменяемых стандартных фраз для такого случая. Но он выбрал ту, что нанесёт максимальный репутационный ущерб. Специально, что ли...
+8
-2
+6
В следующем матче надо демонстративно выпустить Симса с первых минут с заданием играть в кость в стиле 80-х годов.
+4
-1
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Грустно, что это чудо летом станет олимпийским чемпионом. А потом ещё и зал славы попадёт
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Шваль
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Из категории "это было естественное движение ногой"
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"Пытался защитить себя, сделать так, чтобы он не упал на меня" - в эпизоде Робинсон заваливается на его прооперированное колено...
https://i.ytimg.com/vi/b_ykfl8pi9Q/maxresdefault.jpg?sqp=-oaymwEmCIAKENAF8quKqQMa8AEB-AH-CYAC0AWKAgwIABABGHIgSSg_MA8=&rs=AOn4CLAkkN8wA35ygai22ShV0LSfmsp3jA
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-Врëшь, собака
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Ответ Фёдор Молчанов
Шваль
Собака
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