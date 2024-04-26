Джоэл Эмбиид об инциденте с Робинсоном: «Не хотел причинить ему вред. Пытался защитить себя»

Джоэл Эмбиид прокомментировал инцидент с Митчеллом Робинсоном.

Центровой «Филадельфии» во время третьего матча серии получил неспортивный фол за то, что потянул игрока «Никс» за ногу в момент прыжка.

«Не хотел причинить ему вред. Пытался защитить себя, сделать так, чтобы он не упал на меня. Все мы знаем, чем завершилось падение на мою ногу ( пришлось перенести операцию на колене – Sports.ru), мне как раз вспомнилась та ситуация.

В таких эпизодах я должен делать все, чтобы защищать себя», – заявил Эмбиид.