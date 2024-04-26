Дарвин Хэм: «Следующий матч – это все, что у нас есть. Это единственное, о чем мы должны беспокоиться»

Дарвин Хэм рассказал о подходе «Лейкерс» после третьего поражения от «Денвера».

В плей-офф никто ранее не отыгрывался с 0-3 в серии.

«Теперь все просто: ты либо побеждаешь, либо отправляешься домой. Мы должны показать, что всегда боремся до конца. Попытаться продлить сезон.

Следующий матч – это все, что у нас есть. Это единственное, о чем мы должны беспокоиться, когда снова окажемся на этой арене в субботу...

Попробуем показать лучшую игру и добиться первой победы», – заявил главный тренер « ».