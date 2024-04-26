Дарвин Хэм: «Следующий матч – это все, что у нас есть. Это единственное, о чем мы должны беспокоиться»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Дарвин Хэм Баскетбол

Дарвин Хэм рассказал о подходе «Лейкерс» после третьего поражения от «Денвера».

В плей-офф НБА никто ранее не отыгрывался с 0-3 в серии.

«Теперь все просто: ты либо побеждаешь, либо отправляешься домой. Мы должны показать, что всегда боремся до конца. Попытаться продлить сезон.

Следующий матч – это все, что у нас есть. Это единственное, о чем мы должны беспокоиться, когда снова окажемся на этой арене в субботу...

Попробуем показать лучшую игру и добиться первой победы», – заявил главный тренер «Лейкерс».

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3 комментария
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Настоящие офицеры подают в отставку
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кстати, Денвер когда-то подписал незадрафтованного Хэма. это его первая команда
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Ответ Free throw
Настоящие офицеры подают в отставку
Его уход в межсезонье- это уже решенный вопрос. Но нерешенный - это будет ли Джеймс брать опцию и будут ли менять ЛАЛ стратегию.
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