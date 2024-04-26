Дрэймонд Грин вступил в перепалку в соцсетях по поводу неспортивного фола Эмбиида

Теги Голден Стэйт Нью-Йорк Филадельфия НБА болельщики НБА плей-офф Дрэймонд Грин Домантас Сабонис Джоэл Эмбиид Митчелл Робинсон Баскетбол

Дрэймонд Грин отреагировал на спорное нарушение Джоэла Эмбиида.

Центровой «Филадельфии» во время третьего матча серии с «Нью-Йорком» был наказан за то, что потянул Митчелла Робинсона за ногу в момент прыжка.

Форвард «Уорриорз» по ходу встречи написал в соцсетях: «Мне нравится, как Эмбиид рисует фолы».

«Но тебе нечего было сказать, когда Эмбиид схватил Робинсона за ногу в прыжке? Чертов он грязный ублюдок», – отреагировал пользователь.

«Но тебе нечего было сказать, когда Сабонис схватил меня за лодыжку во время бега?» – отреагировал Грин.

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3 комментария
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Но тебе нечего было сказать, когда Нуркич «потянул» тебя за бедро. И когда яйа Леброна оказались на уровне вытянутой руки.
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