Дрэймонд Грин вступил в перепалку в соцсетях по поводу неспортивного фола Эмбиида

Дрэймонд Грин отреагировал на спорное нарушение Джоэла Эмбиида.

Центровой «Филадельфии» во время третьего матча серии с « » был наказан за то, что потянул за ногу в момент прыжка.

Форвард «Уорриорз» по ходу встречи написал в соцсетях: «Мне нравится, как рисует фолы».

«Но тебе нечего было сказать, когда Эмбиид схватил Робинсона за ногу в прыжке? Чертов он грязный ублюдок», – отреагировал пользователь.

«Но тебе нечего было сказать, когда схватил меня за лодыжку во время бега?» – отреагировал .