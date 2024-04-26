Дрэймонд Грин вступил в перепалку в соцсетях по поводу неспортивного фола Эмбиида
Дрэймонд Грин отреагировал на спорное нарушение Джоэла Эмбиида.
Центровой «Филадельфии» во время третьего матча серии с «Нью-Йорком» был наказан за то, что потянул Митчелла Робинсона за ногу в момент прыжка.
Форвард «Уорриорз» по ходу встречи написал в соцсетях: «Мне нравится, как Эмбиид рисует фолы».
«Но тебе нечего было сказать, когда Эмбиид схватил Робинсона за ногу в прыжке? Чертов он грязный ублюдок», – отреагировал пользователь.
«Но тебе нечего было сказать, когда Сабонис схватил меня за лодыжку во время бега?» – отреагировал Грин.