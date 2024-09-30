Риккардо покинул «Ф-1», Хэмилтон учит итальянский, новая потеря «Ред Булл», победа Мартина и другие гоночные новости за неделю

Спортс представляет дайджест ключевых событий «Формулы-1», MotoGP и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. Риккардо покинул «РБ» , Лоусон стал напарником Цуноды. Лиаму сообщили о перестановке еще две недели назад , новым резервным пилотом «Ред Булл» назначен Исак Хаджар .

Даниэлю предложили стать амбассадором «Ред Булл» , быть запасным австралиец больше не хочет .

Риккардо выиграл 8 гонок, завоевал 32 подиума и попал в топ-10 по проведенным Гран-при, сайт «Ф-1» признал победу в Монако с технической проблемой лучшей в карьере.

2. Главный гоночный стратег «Ред Булл» Кортни станет спортивным директором «Макларена» . «Главное – команда может сохранить Ферстаппена », – прокомментировал новость Марко.

3. Хэмилтон начал учить итальянский перед переходом в «Феррари», сообщает Autosprint.

4. Мартин выиграл Гран-при Индонезии MotoGP, Баньяя стал лучшим в спринте , поул также у Хорхе.

Чемпионат выложил календарь на сезон-2025 : 22 Гран-при, Казахстана нет, дебют Венгрии, возвращение Чехии.

5. Гонщики «Ф-1» обсудят свою позицию в связи со штрафом Ферстаппена за мат на пресс-конференции.

6. Норрис посчитал «диким» отрыв от Ферстаппена в Сингапуре, в «Ред Булл» назвали скорость британца «безумием» , Штайнер поставил на Ландо в борьбе за титул. По мнению Уиндзора, Макс никогда не привозил секунду с круга на старте гонки.

Говорят в «Ф-1» и о рискованным пилотаже Норриса. «Везучий засранец» , – отреагировал Хорнер на касания стен. Росберг заявил, что Ландо способен выиграть все оставшиеся гонки сезона, однако признался, что выступление в Сингапуре озадачило: «Не помню, чтобы я, Ферстаппен или Хэмилтон совершил бы три серьезных ошибки, лидируя с отрывом в 30 секунд ».

7. Перес отреагировал цитатой из фильма «Волк с Уолл-стрит» на возможный уход.

8. Браун и Хорнер вместе вылетели из Сингапура на фоне напряженности между «Маклареном» и «Ред Булл»: «Мир в «Ф-1» восстановлен» .

9. WRC. Рованпера выиграл Ралли Чили , лидер сезона Невилль закончил гонку четвертым.

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сингапура-2024

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🔔 Ближайшие гонки

1. Следующий этап «Ф-1» – Гран-при США (18-20 октября).

2. Гран-при Японии MotoGP (4-6 октября).

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