Великий бунт Ферстаппена против штрафа за мат на сессии «Ф-1»: ответ обезоружил регулятора

Незадолго до старта Гран-при Сингапура президент ФИА Мохаммед бен Сулайем вновь вышел к прессе с эмоциональными и недальновидными заявлениями: он и раньше высказывался против нецензурной лексики, которую позволяют себе в «Формулы-1», но в этот раз он пошел еще дальше.

«Надо различать наш спорт – автоспорт – и рэп. Мы не рэперы, знаете. Сколько раз за минуту они матерятся? Мы не такие. Есть они, и есть мы.

Я сам был гонщиком, я знаю. В пылу борьбы, когда ты разочарован, что другой пилот тебя выдавил… Я испытывал злость, когда пилотировал на песке. Но надо помнить о своем поведении, быть ответственными людьми.

С нынешними технологиями все транслируется в прямом эфире, все записывается. В конечном счете надо изучить и понять, нужно ли минимизировать то, что говорится публично.

Представьте, что вы сидите со своими детьми или внуками, смотрите гонку, и вдруг кто-то говорит все эти плохие слова. Что скажут ваши дети или внуки? Чему вы их научите, будь это ваш спорт?» – поделился мыслями президент.

В ответ на вопрос о том, может ли ФИА потребовать ограничения использование радио с бранными словами в трансляции, бен Сулайем сообщил, что Федерация уже этим занимается:

«Мы можем, и мы делаем это. На самом деле мы были теми, кто поддержал больше переговоров [в трансляции]. Но у нас есть правила, правила служат благу спорта, за соблюдением правил нужно следить, уважать их.

Мы довольны гонщиками – пусть веселятся. Делайте то, что вы делаете лучше всего, и гоняйтесь. И мы довольны промоутером – пусть делают деньги, больше денег. Но надо также уважать спорт. Я привношу дух спорта.

С своим 40-летним опытом я стараюсь привнести этику, баланс, честность и чистоту. Это очень и очень большая ответственность. Однако это возможно».

Одно дело осуждать, другое − принимать меры. Мохаммед бен Сулайем всерьез ополчился любой мат в официальных сессиях – от гоночных до вербальных пресс-конфереций. И пилотам не понравился напор – ведь им буквально затыкали рот!

Одним из первых отреагировал всегда прямой Макс Ферстаппен:

«Возможно, просто таков мир, в котором мы живем, да и в целом люди, как кажется, стали более чувствительными к подобным вещам. Так бывает. Просто мне кажется, что нужно просто не выводить такие переговоры в эфир, чтобы люди не слышали всего этого.

Разумеется, сейчас все переговоры можно слышать с помощью разных приложений [подобные функции предусматриваются в F1TV], но это тоже можно как-то ограничить, ввести задержку вывода переговоров, чтобы подвергать их какой-то цензуре.

Подобные меры помогут намного лучше, чем введение запретов для гонщиков. Сейчас нам запрещают использовать нецензурную лексику, я не могу сказать слово на букву «Ф». Но, извините конечно, но нам что, по 5-6 лет? И да, даже если трансляцию будет смотреть 5 или 6-летний ребенок, но в будущем он все равно начнет материться, даже если родители будут пытаться не допустить этого. Потому что дети вырастут, начнут гулять со своими друзьями, и будут использовать нецензурную лексику.

И на самом деле ругаются все. Да, кто-то больше, а кто-то меньше – также зависит от того, на каком языке вы общаетесь.

При этом оскорбления – это совершенно другое. Мне кажется, что виде очень мало видов спорта, в которых к спортсменам прикрепляют микрофоны. Очень многие спортсмены могут позволить себе нехорошие выражения – просто на адреналине.

Думаю, нужно начать с того, чтобы не выводить такие вещи в эфир. Если вы не будете выводить такие переговоры в эфир – о них никто не будет знать, кроме команды. И тут уже мы сами во всем разберемся».

Видимо, Макса за откровенные высказывания провелили первым – и, конечно, нашли основания для наказания!

Во время традиционной пресс-конференции пилот «Ред Булл» отвечал на вопрос журналиста про неудачный Гран-при Азербайджана – и сказал, что машина «была говном» («was f***d») с самого старта этапа в Баку.

После заявления в Сингапуре выяснилось: Макса вызвали к судьям, наказали и выписали «выполнить определенный объем общественных работ» на благо ФИА. Макс пытался оправдаться тем, что английский не его родной язык и что в повседневной жизни такие выражения он не использует (кстати, частый аргумент для подобного рода дел в гонках! Иногда даже прокатывало).

ФИА посчитала, что нарушение действительно нельзя считать грубым, тем более, что Ферстаппен никого не оскорбил. В противном случае его бы наказали денежным штрафом. Однако поскольку по новому подходу гонщики «Формулы-1» должны быть примером для подражания, то в публичном пространстве не могут позволять себе подобные выражения, тем более не в стрессовой ситуации. Они также заметили, что Ферстаппен не первый раз допускает подобное нарушение, что повлияло на их решение.

Журналисты сразу же обратились к Максу Ферстаппену, чтобы он более подробно рассказал, что происходило на встрече со стюардами, за что его наказали и как он будет отбывать это наказание. Он ответил в своем стиле, что все произошедшее его не особо волнует.

«Может, лучше, если я не буду ничего говорить об этом. Ведь все, что я скажу, не особо заслуживает внимания. Я считаю, все это странно», – произнес трехкратный чемпион «Формулы-1».

Макс предположил, что материться нельзя лишь на официальной пресс-конференции, однако в личном интервью с журналистами за пределами официальных зданий и сессий пилоты могут употреблять бранные слова – так накануне сделал пилот «Хааса» Кевин Магнуссен.

«Но он не сказал это на пресс-конференции – видимо, в этом разница. Так что тут мы, оказывается, можем материться. В следующий раз ничего не спрашивайте меня на пресс-конференции, а потом я смогу все рассказать здесь. Было ли это что-то личное? Я не переживаю по этому поводу и не хочу тратить энергию на подобное. Когда мне это прочитали, я довольно сильно удивился. Я также должен посетить что-то – возможно, через ноутбук. Конференцию или что-то такое».

Высказался и экс-пилот «Ф-1», а сейчас председатель профсоюза участников – Ассоциации гонщиков Гран-при GPDA – Алекс Вурц:

«Никто в чате Ассоциации не посчитал, что это очень круто. Разумеется, все гонщики раздражены», – сообщил Вурц в эфире ORF.

По словам Алекса, пилоты также разочарованы тем, что президент ФИА не обсудил с ними новую политику – вместо этого Федерация «сразу же перешла в публичное поле и выписала штраф». Австриец назвал такие действия «невероятными».

«Конечно, надо выбирать слова, но в наши дни гонщику тяжело быть настоящим, быть тем, кем он хочет быть. Так «Формула-1» стала настолько популярной – ведь пилотам разрешили в большей степени быть собой. Быть настоящими, другими словами. И они демонстрируют такое в социальных сетях. Это включает в себя и выбор слов.

Лично я не фанат словесных атак на соперников. Но если [Ферстаппен] в данном случае жалуется на машину, то потом может обсудить это с боссом команды. Ребята, «Ф-1», ФИА: вы контролируете, какие радиопереговоры транслировать. Если считаете, что данный выбор слов неприемлем, просто не пускайте сообщение в эфир», – добавил Вурц.

Хэмилтон и Норрис также поддержали Ферстаппена

Кроме Вурца, публично на сторону Ферстаппена встало два действующих гонщика − пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и «Макларена» Ландо Норрис. Причем британец не только поддержал коллегу из «Ред Булл», но и призвал игнорировать требования ФИА по участию в общественных работах – на месте Макса Льюис сделал бы все именно так.

Тем более, что в прошлом у руководства ФИА были вопросы к внешнему виду Хэмилтона: его призывали убрать пирсинг, на что он отвечал, что как минимум в двух местах по определенным причинам он это сделать не может. Так что британец на своем опыте прочувствовал особое отношение к себе со стороны Федерации.

«Честно говоря, мне кажется, что это просто смехотворно. В конце концов, это ведь «Формула-1» – вершина автоспорта. Лично я бы не стал делать ничего подобного, и я надеюсь, что Макс тоже не будет [подчиняться ФИА и участвовать в общественной деятельности в качестве отбытия штрафа]», – рассказал Хэмилтон.

«Я думаю, что это очень несправедливо, − сказал Норрис. − Я не согласен».

Ферстаппен в ответ на наказание устроил перфоманс

В квалификации Макс Ферстаппен на Гран-при Сингапура стал вторым и должен был посетить обязательную пресс-конференцию, на которой полагается быть гонщикам, занявшим первые три места. На ней гонщик «Ред Булл» на все вопросы отвечал максимально односложно.

Журналист: «Многое ли вы изменили в машине за ночь?»

Ферстаппен: «Много».

Журналист: «Можете ли вы рассказать подробнее о том, что вы сделали? »

Ферстаппен: «Нет. Меня могут оштрафовать или дать дополнительный день».

Журналист : «Вы уверены в вашем гоночном темпе?»

Ферстаппен : «Возможно».

Журналист : «Насколько это шаг в неизвестность?»

Ферстаппен : «Это неизвестность».

После другой представитель прессы спросил у Ферстаппена, смогут ли они поговорить с ним за пределами пресс-зала. Реакция Макса:

В конце пресс-конференции Ферстаппен сообщил, что у него что-то с голосом, а затем еле слышимо сказал в сторону Норриса и Хэмилтона − «но не с яйцами».

Общение с журналистами действительно продолжилось, но уже в неофициальной обстановке. Несколько из них поделились фотографиями, в какой атмосфере и интерьере все происходило.

Ферстаппен объяснил, почему отвечал односложно, а также прокомментировал полученное от стюардов наказание. По мнению Макса, они стали заложниками ситуации и винить их он не может.

«Я считаю, произошедшее смехотворно, так что зачем давать полные ответы? Оказывается, за это можно легко получить штраф. Я предпочту не говорить много, поберечь голос, а интервью можно дать где-то еще, если вам нужны мои ответы.

[ФИА] хотела создать прецедент. Людей предупреждали или выписывали небольшие штрафы. Теперь мой случай захотели сделать более серьезным примером, наверное. На мой взгляд, это странно. Я сматерился не на кого-то конкретного, просто сказал слова про свой болид.

Не хочу винить стюардов, ведь я на самом деле провел с ними хорошую беседу. Они просто обязаны следовать правилам. Они были довольно понимающими, и для них это тоже непростая ситуация. Я считаю, что моя реплика не была такой уж плохой. И, разумеется, она не была направлена ни на кого».

Пилоты продолжили флэш-моб: например, Риккардо о потенциальной высадке после Сингапура ответил: «Хм, я получу день общественных работ, если буду ругаться, так что давайте оставим это».

Шарль Леклер из «Феррари» выбрал такую же тактику: «Я поплатился за… Как бы это правильно описать… Плохую квалификацию. Надо быть осторожным со словами, а иначе мне придется отправиться на общественные работы вместе с Максом, а мне этого совсем не хочется».

Пресса на стороне Ферстаппена

На стороне пилота «Ред Булл» выступили даже журналисты: они дружно отписались в соцсетях, что перфоманс Макса никаким образом не собирался задевать прессу и новый формат общения с Ферстаппеном все равно позволил получить ответы на все вопросы.

Наиболее впечатлившимся оказался ведущий колумнист Autosport Бен Хант – он выдал заявление, что именно так и должны вести себя чемпионы мира.

«Он устроил встречу в паддоке, отвечая на вопросы полно и честно − как только покинул пресс-конференцию под руководством ФИА, и, что очень важно, под видео.

Многим было бы легко обвинить его в мелочности. Якобы он повел себя по-детски из-за того, что ему выписали предписание об общественных работах после того, как он сказал, что его «машина была говном» в прямом эфире по ТВ. Они также могли бы указать на то, что в последнее время его поведение не соответствует поведению чемпиона мира, поскольку теперь он подает еще худший пример своим молодым фанатам.

Однако на это можно возразить, что именно так и должен вести себя чемпион мира. На самом деле, это выходит за рамки «Формулы-1» и относится ко всем звездам спорта. Ранее на этой неделе я объяснял, что ругань не должна наказываться и что сырые эмоции − это часть того, почему мы так любим спорт.

Это был еще один пример таких эмоций. Ферстаппен чувствует себя обиженным и демонстрирует это − в этом нет ничего плохого. Это также было умно и не по-детски. Очень важно, что Ферстаппен смог определить, что источником его недовольства является ФИА, и поэтому он не стал выступать на ее пресс-конференции. Он выполнил минимальное требование, ответив на вопросы, хотя и коротко, чтобы не вызвать дальнейшего наказания.

Тот факт, что после этого он провел собственную импровизированную пресс-конференцию в паддоке, показывает, что у него хватило ума понять, что виноваты не СМИ, как это часто представляется.

Это говорит о том, что гонщик, которого на протяжении всей его карьеры обвиняли в излишней агрессивности или наглости, сейчас вступает в зрелый возраст. Это был идеальный, контролируемый ответ на нелепое наказание со стороны ФИА.

Наказания от Федерации могло бы стать последней каплей и заставить его сорваться, но Ферстаппен этого не сделал. Он поступил умно и, на мой взгляд, сохранил свою честность, а это говорит о том, что человек взрослеет.

Ферстаппен, которого мы видим сегодня, не тот, что был в 2021 году, когда он выиграл свой первый титул при спорных обстоятельствах, или в 22-м или 23-м, когда он практически не сопротивлялся, сохраняя при этом некоторую мелочность.

Сейчас это совсем другой Ферстаппен, который ведет себя точно так же, как некоторые великие чемпионы «Формулы-1» до него. И, рискуя расстроить ФИА, если он действительно выиграет чемпионат в этом году, то он f****** заслужит это».

ФИА обезоружена: Ферстаппен выполнил правила проведения пресс-конференции

В ФИА сообщили, что не собираются преследовать лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена за поведение на пресс-конференции после квалификации к Гран-при Сингапура: «Нет, он принял участие в пресс-конференции ФИА, как предписано правилами».

И после гонки тему подняли вновь (и вновь за пределами официальной сессии) – Макс даже вспомнил старые угрозы уходом.

«Подобного рода вещи определенно влияют на мое решение о будущем. Когда ты не можешь быть собой, тебе приходится иметь дело с такими глупостями… Я теперь думаю, что нахожусь на той стадии карьеры, когда не хочу постоянно иметь дело с подобным. Это очень утомляет.

Конечно, здорово добиваться успеха и выигрывать гонки, но как только ты справился со всем этим – с победой в чемпионатах и гонках – то тогда хочешь просто хорошо проводить время. Все выкладываются на полную. Все борются, даже в конце пелотона. Но если приходится иметь дело с такими глупостями, то это не то, как я хочу продолжать участвовать в спорте. Это точно.

Не знаю, насколько серьезно они все это воспримут. Но, на мой взгляд, если хватит, то значит, хватит. Посмотрим. Все это продолжится, не сомневаюсь.

На данный момент я даже не думаю об этом решении. Я сфокусирован на своем темпе, на том, что мы должны сделать к Остину и все в этом духе. Вот о чем я думаю. Я не должен тратить энергию на ситуацию с наказанием, потому что все это очень глупо».

Но теперь интересно, что же изменится: правила проведения пресс-конфереций и официальных сессий, или ответы гонщиков на них? А как вам бунт Макса?

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Фото: East News /Morgan Hancock / NurPhoto / NurPhoto via AFP; Gettyimages.ru /Clive Rose, Mark Thompson; HOCH ZWEI, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press