Макс Ферстаппен: «Моя следующая смена команды, если она вообще случится, будет последней в карьере»
Ферстаппен не планирует часто менять команды в «Ф-1».
Пилот «Ред Булл» отметил, что его все устраивает в австрийской команде и он получает удовольствие от работы с людьми, которых уже успел хорошо узнать.
Ферстаппена спросили, задумывается ли он о гипотетической смене команды, учитывая не лучшие выступления «Ред Булл» во второй половине нынешнего сезона и заметный прогресс конкурентов.
Интерес к кандидатуре Ферстаппена, как сообщалось в нескольких изданиях, больше всего проявляли в «Мерседесе» и «Астон Мартин».
«Люди говорят и думают об этом намного больше меня. Я спокойно ко всему этому отношусь – думаю о пилотаже, стараюсь разобраться в имеющихся проблемах и прибавить. А потом возвращаюсь домой и живу своей жизнью.
Я совершенно спокоен в отношении своего будущего. Лично для меня все очень просто – мне нравится то, чем я занимаюсь, и пока я буду получать удовольствие от процесса, я буду оставаться здесь, и буду продолжать выступать в «Формуле-1».
Если я захочу отправиться куда-то еще – я так и сделаю. Но в данный момент у меня в голове нет подобных мыслей.
Я также со своей стороны могу сказать, что провел в команде «Ред Булл» уже много времени. Понятно, что всем людям хочется побеждать. Каждый в паддоке стремится к победе, и с течением времени люди меняют команды, переходя то туда, то обратно.
Но лично я не хочу, чтобы моя карьера развивалась подобным образом, я не хочу выступать за 4-5 команд в течение карьеры. Нет, я хочу выстроить длительные, стабильные, хорошие отношения со всеми в команде, чувствовать себя там как дома.
Частые смены команд – это не для меня. К тому же я бы не хотел так действовать на данном этапе своей карьеры. Моя следующая смена команды, если она вообще случится, будет последней в карьере. При этом данным следующим шагом вполне может стать и продление контракта с нынешней командой», – рассказал Ферстаппен.
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