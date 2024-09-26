Риккардо выиграл 8 гонок, завоевал 32 подиума и попал в топ-10 по проведенным Гран-при в истории «Ф-1»
Даниэль Риккардо завершил выступления в «Формуле-1» в нынешнем сезоне и, вероятно, в карьере.
Австралийца в составе «РБ» заменил Лиам Лоусон.
35-летний Даниэль провел 257 Гран-при – это десятый показатель в истории. Лишь три гонщика в нынешнем пелотоне превзошли Риккардо – Фернандо Алонсо (396 Гран-при), Льюис Хэмилтон (350) и Серхио Перес (275).
Риккардо выступал на протяжении 14 сезонов за «ХРТ», «Торо Россо» / «Альфа Таури» / «РБ», «Ред Булл», «Рено» и «Макларен». На счету гонщика 32 подиума, в том числе восемь побед, а также три поул-позиции.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости