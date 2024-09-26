Гельмут Марко: «У Риккардо исчез инстинкт убийцы после «Ред Булл»

Марко прокомментировал «поворотный момент» в карьере Риккардо.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко предположил, что Даниэлю Риккардо, покинувшему «РБ» по ходу сезона-2024, не стоило уходить из «Ред Булл» в конце 2018 года.

«Я считаю, что решение уйти из «Ред Булл» стало поворотным моментом в его карьере. Затем у него не было болидов для побед ни в «Рено», ни в «Макларене ». Он выиграл в Монце, но в особых обстоятельствах.

Не знаю, что конкретно произошло – если бы мы знали, мы бы ему помогли. Но скорость и, более всего, поздние торможения, когда он ныряет вправо или влево… В последние годы он пытался, но этого уже не было, инстинкт убийцы исчез.

У него были некоторые опасения по поводу мотора «Хонды», и, по всей видимости, он больше слушал сладкие речи «Рено» и Сириля Абитебуля. С финансовой точки зрения не было большой разницы между предложением «Рено» и нашим.

Я также сказал ему: «С шуи будет тяжело». Не думаю, что мы часто видели «Рено» на подиуме. Он пришел к нам, обыграл Феттеля в 2014 году, одержав три победы против нуля. После этого Даниил Квят временами был быстрее, но по ходу сезона он тоже контролировал ситуацию.

А потом пришел Макс [Ферстаппен], который становился все сильнее и сильнее. Безусловно, это было одной из причин, почему он выбрал «Рено», а не нас», – сообщил Гельмут в интервью Formel1.de.

Риккардо покинул «РБ», Лоусон стал напарником Цуноды

Риккардо выиграл 8 гонок, завоевал 32 подиума и попал в топ-10 по проведенным Гран-при в истории «Ф-1»