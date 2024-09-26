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Гельмут Марко: «У Риккардо исчез инстинкт убийцы после «Ред Булл»

Марко прокомментировал «поворотный момент» в карьере Риккардо.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко предположил, что Даниэлю Риккардо, покинувшему «РБ» по ходу сезона-2024, не стоило уходить из «Ред Булл» в конце 2018 года.

«Я считаю, что решение уйти из «Ред Булл» стало поворотным моментом в его карьере. Затем у него не было болидов для побед ни в «Рено», ни в «Макларене». Он выиграл в Монце, но в особых обстоятельствах.

Не знаю, что конкретно произошло – если бы мы знали, мы бы ему помогли. Но скорость и, более всего, поздние торможения, когда он ныряет вправо или влево… В последние годы он пытался, но этого уже не было, инстинкт убийцы исчез.

У него были некоторые опасения по поводу мотора «Хонды», и, по всей видимости, он больше слушал сладкие речи «Рено» и Сириля Абитебуля. С финансовой точки зрения не было большой разницы между предложением «Рено» и нашим.

Я также сказал ему: «С шуи будет тяжело». Не думаю, что мы часто видели «Рено» на подиуме. Он пришел к нам, обыграл Феттеля в 2014 году, одержав три победы против нуля. После этого Даниил Квят временами был быстрее, но по ходу сезона он тоже контролировал ситуацию.

А потом пришел Макс [Ферстаппен], который становился все сильнее и сильнее. Безусловно, это было одной из причин, почему он выбрал «Рено», а не нас», – сообщил Гельмут в интервью Formel1.de.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
Гран-при Италии
logoМакларен
logoХонда
logoРед Булл
logoСебастьян Феттель
logoФормула-1
logoГельмут Марко
logoДаниэль Риккардо
logoДаниил Квят
logoРено
Сириль Абитебуль
logoМакс Ферстаппен
logoРБ
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