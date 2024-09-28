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  • Гельмут Марко об уходе Кортни: «Главное – «Ред Булл» может сохранить Ферстаппена»
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Гельмут Марко об уходе Кортни: «Главное – «Ред Булл» может сохранить Ферстаппена»

Марко прокомментировал очередную потерю «Ред Булл».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко объяснил, почему главный гоночный стратег Уилл Кортни перейдет в «Макларен», где станет спортивным директором.

«Это естественное развитие: если добиваешься успеха, людей переманивают. У нас есть человек, который может занять данную позицию – Ханна Шмитц. То, что мы предложили Уилл Кортни, его не заинтересовало. А такая должность [в «Макларене»] также была более привлекательной с финансовой точки зрения.

Но очевидно, что вместе мы должны сделать все ради завоевания титула в этом году, а также построить быструю машину на следующий сезон. Однако главное – мы можем сохранить Макса Ферстаппена», – подчеркнул Марко в интервью Motorsport-Total.

Главный гоночный стратег «Ред Булл» Кортни станет спортивным директором «Макларена»

Гельмут Марко: «Ферстаппен лоялен «Ред Булл», но хочет быть успешным сейчас. Макс не будет гоняться до 40 лет»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoМакларен
logoРед Булл
logoФормула-1
logoГельмут Марко
logoМакс Ферстаппен
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