Исак Хаджар стал резервным пилотом «Ред Булл»

Исак Хаджар занял должность резервного пилота «Ред Булл ».

Вакансия освободилась после того, как Лиам Лоусон был повышен до статуса основного пилота и проведет в составе «РБ» как минимум оставшиеся Гран-при в нынешнем сезоне.

В то же время обязанности Лоусона как теперь уже бывшего резервного пилота «Ред Булл» возьмет на себя Исаак Хаджар, который в этом сезоне выступает в «Формуле-2» и является одним из претендентов на титул.

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