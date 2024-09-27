Исак Хаджар стал резервным пилотом «Ред Булл»
Исак Хаджар занял должность резервного пилота «Ред Булл».
Вакансия освободилась после того, как Лиам Лоусон был повышен до статуса основного пилота и проведет в составе «РБ» как минимум оставшиеся Гран-при в нынешнем сезоне.
В то же время обязанности Лоусона как теперь уже бывшего резервного пилота «Ред Булл» возьмет на себя Исаак Хаджар, который в этом сезоне выступает в «Формуле-2» и является одним из претендентов на титул.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Gp Blog
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