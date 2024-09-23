Гонщики «Ф-1» обсудят свою позицию в связи со штрафом Ферстаппена за мат на пресс-конференции

Гонщики «Ф-1» готовят ответные действия в адрес ФИА.

Во время традиционной пресс-конференции пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен отвечал на вопросы журналистов про неудачный Гран-при Азербайджана – и сказал, что машина «была говном» («was f***d») с самого старта этапа в Баку.

После чего Макс был вызван к стюардам Гран-при и получил штраф в виде обязательства участия в общественных работах на благо ФИА.

В ответ на это уже на следующей официальной пресс-конференции в Сингапуре Ферстаппен отвечал на все вопросы журналистов односложными высказываниями. Зато после официальной части пообщался с журналистами в паддоке, где уже подробно отвечал на все поступавшие вопросы.

На сторону Ферстаппена в данном конфликте встали многие пилоты «Ф-1», как и Ассоциация гонщиков Гран-при.

Свою точку зрения высказал и президент Ассоциации, бывший пилот «Ф-1» Алекс Вурц :

«Мне интересно, сколько пожизненных обязательств выполнять общественные работы получил бы за использование ругательств на букву «Ф» Гюнтер Штайнер [бывший руководитель «Хааса»]. Наоборот, он только прославился благодаря такой манере общения.

И Netflix потом показывал это по всему миру, и никаких проблем. А теперь они неожиданно вот так все меняют?

Как президент Ассоциации гонщиков Гран-при я могу официально заявить, что мы, разумеется, обсудим этот вопрос во внутреннем кругу, придем к консенсусу, а потом подумаем, будем ли говорить об этом с президентом ФИА , и в какой форме».

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