Фернандо Алонсо: «Феррари» должна была выиграть гонку. Пожалуй, быстрейшая машина в Сингапуре»

Алонсо рассказал о победном потенциале «Феррари».

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо убежден, что не мог ничего противопоставить гонщикам «Феррари» Шарлю Леклеру и Карлосу Сайнсу , которые из-за плохой квалификации расположились ниже на стартовой решетке Гран-при Сингапура .

На финише Леклер стал пятым, Сайнс – седьмым, Алонсо – восьмым.

«Феррари» должна была выиграть гонку. Пожалуй, быстрейшая машина уик-энда, так что это было не мое сражение», – отметил двукратный чемпион «Формулы-1».

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