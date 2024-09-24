Фернандо Алонсо: «Феррари» должна была выиграть гонку. Пожалуй, быстрейшая машина в Сингапуре»
Алонсо рассказал о победном потенциале «Феррари».
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо убежден, что не мог ничего противопоставить гонщикам «Феррари» Шарлю Леклеру и Карлосу Сайнсу, которые из-за плохой квалификации расположились ниже на стартовой решетке Гран-при Сингапура.
На финише Леклер стал пятым, Сайнс – седьмым, Алонсо – восьмым.
«Феррари» должна была выиграть гонку. Пожалуй, быстрейшая машина уик-энда, так что это было не мое сражение», – отметил двукратный чемпион «Формулы-1».
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
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