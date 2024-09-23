Кайф селеб на «Ф-1» в Сингапуре! Кайли Миноуг с Ленни Кравицем и клетчатым флагом –💃, Джаред Лето – 👽
Гран-при Сингапура появился в календаре «Формулы-1» в 2008-м и сразу революциониовал гоночный мир: впервые в истории заезды проводили ночью, превращая город в океан световой иллюминации! Задумка такого этапа стала важной частью трансформации города в глобальную туристическую жемчужину: благодаря лучшей серии планеты все увидели главные свежевыстроенные достопримечательности и возможность посмотреть на болиды с крыши грандиозного отеля «Марина-Бэй», да и остальной город буквально подсветили со всех сторон.
Для грандиозного продвижения на широкую публику потратили без шуток сотни миллионов долларов: только на организацию временной трассы и беспрецедентные осветительные работы пошли безумные капитальные инвестиции. Также взнос за Гран-при в свое время стал рекордным и до сих пор держится в топе «Ф-1» с $35 миллионами – на тот момент больше давали только ближневосточные шейхи, а сумма задала стандарт для любых других этапов.
Для достижения целей глобальной привлекательности промоутер сразу вложился и в рекламные кампании: после каждого заезда в фан-зонах паддока начали проводить настоящие фестивали с топовыми звездами-хедлайнерами, а клубные зоны размещения заполнили селебрити. Теперь и такой подход – стандарт и основной источник заработка для всей «Ф-1», а любой Гран-при превратился в светский раут.
И в 2024-м Сингапур вновь показал миру, как надо: на послезаездных вечеринках выступали Кайли Миноуг, Ленни Кравитц и Kool & The Gang, а паддок и стартовая решетка вновь лопались от селеб. Причем за столько лет азиатские промоутеры научились подбирать тех, кто реально кайфует от «Ф-1» – только посмотрите, как Кайли реагировала на болиды!
Ее восторг от самой возможности и выступить на этапе, и погулять потом между машинами вылился в соцсети:
«Давай подружимся, Гран-при Сингапура! Так рада увидеть!»
А потом ей доверили и клетчатый флаг!
«Ущипните меня!»
Cколько радости и танцев вышло от встречи с Ленни Кравитцем у боксов «Феррари»!
Ленни тусовался у Скудерии все выходные – ведь их объединяет любовь к марке Ray-Ban:
И активно гулял по стартовой решетке уже с местными знаменитостями – причем ему самому даже не требовалося ВИП-пропуск.
Зачем и кому он вообще нужен, если можно запросто сняться вот так с боссом «Ф-1» Стефано Доменикали?
Также на «Ф-1» заметили и максимально инопланетного Джареда Лето:
Да, вам не показалось, что его прозрачный прикид максимально похож эпатажный стиль Льюиса Хэмилтона! На самомм деле они близки – даже вместе плавали в Антарктиду на Рождество, Новый год и ДР семикратного чемпиона мира.
Так что теперь вы знаете, куда же, скорее всего, он так направлялся.
Однако за годы развития и расширения азиатских рынков и популярности «Ф-1» Сингапур подключил и местных селеб – например, одну из корейских суперзвезд музыки и кино Чхве Сивона в качестве амбассадора:
Он даже заявился в «Макларен» и поздравлял Оскара Пиастри с подиумом!
И еще одна восходящая канадо-азиатская везда Мэнни Ясинто замечена в боксах «Альпин» – французский бренд как раз выжимает маркетинговую гоночную машну как может!
«Феррари» пошла той же дорогой и пригласила к себе тайскую восходящую звезду кино Сутатту Удомсилп – у нее 9 млн подписчиков в запретограмме, между прочим!
«Ред Булл» на той же волне с тайваньским актером Симу Лю – проекты с ним в главной роли сейчас активно стреляют на Amazon Prime!
А этот неприметный человек справа – Райан Теддер из OneRepublic: автор множества суперхитов для Леоны Льюис, Дженнифер Лопес, Бейонсе, Maroon 5, Арианы Гранде, One Direction...
Кайфующие джентльмены – суперзвезды спорта: слева – олимпийский чемпион в фехтовании и один из ближайших друзей Льюиса Хэмилтона Майлз Чемли-Уотсон (они даже в туры по африканским бенинам ездят вместе!), справа – рекордсмен по победам на этапах великих велотуров сэр Марк Кэвендиш (чемпион мира, лучший спринтер «Вуэльты», «Тур де Франс» и «Джиро», вместе с рекордными 55 победами на этапах его 165 личных гоночных побед делают его №2 по титулам в истории. Последние годы гонялся за «Астану»!).
«Феррари» принимала чуть менее раскрученных олимпийских чемпионов: катарского прыгуна Мутаза Баршима и бегуна Уэйда ван Никерка.
Хотя… «Макларен» их тоже принимал!
Как и Тони Блэра – бывшего премьера Великобритании и одного из пересборщиков вернувшейся во власть Лейбористской партии.
Отметился в паддоке и французский гигант Тедди Ринер – самый титулованный дзюдоист в истории с пятью золотыми олимпийскими медалями, 152 победами подряд и 12 чемпионскими титулами.
Но иногда выбор промоутера Сингапура удивляет – например, приз за поул вручала ирландская группа The Corrs. Слыхали о такой?
Она сыграла фанатам сразу после квалы – фактически на разогреве у Миноуг.
Но Kool & the Gang кайфанула по полной – и вновь с боссом всей серии!
Они, кстати, тоже отыграли концерт в фан-зоне:
Сходили бы?
Чем еще удивил Гран-при Сингапура?
Риккардо в «Ф-1» – все? Под слухи об увольнении отобрал лучший круг и гонщика дня у Норриса
Что случилось на Гран-при Сингапура: как Норрис бился о стены и выиграл? Куда пропал Хэмилтон?
Великий бунт Ферстаппена против штрафа за мат на сессии «Ф-1»: ответ обезоружил регулятора
Как провалилась «Феррари»? Почему взлетел «Ред Булл»? Все быстрые мысли о квалификации
Экскурсия по «Ф-1» в Сингапуре: что за город, как там смотрят гонку, чем кормят и развлекают
Гран-при Сингапура – низшая точка падения Ферстаппена у букмекеров. Справедливо? Шансы на титул «Ф-1» уплывают?
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.
Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личных сообщениях. Я верну 100%!
Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133 65 10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП)
Заранее Вам большое человеческое спасибо.