Кайф селеб на «Ф-1» в Сингапуре! Кайли Миноуг с Ленни Кравицем и клетчатым флагом –💃, Джаред Лето – 👽

Гран-при Сингапура появился в календаре «Формулы-1» в 2008-м и сразу революциониовал гоночный мир: впервые в истории заезды проводили ночью, превращая город в океан световой иллюминации! Задумка такого этапа стала важной частью трансформации города в глобальную туристическую жемчужину: благодаря лучшей серии планеты все увидели главные свежевыстроенные достопримечательности и возможность посмотреть на болиды с крыши грандиозного отеля «Марина-Бэй», да и остальной город буквально подсветили со всех сторон.

Для грандиозного продвижения на широкую публику потратили без шуток сотни миллионов долларов: только на организацию временной трассы и беспрецедентные осветительные работы пошли безумные капитальные инвестиции. Также взнос за Гран-при в свое время стал рекордным и до сих пор держится в топе «Ф-1» с $35 миллионами – на тот момент больше давали только ближневосточные шейхи, а сумма задала стандарт для любых других этапов.

Для достижения целей глобальной привлекательности промоутер сразу вложился и в рекламные кампании: после каждого заезда в фан-зонах паддока начали проводить настоящие фестивали с топовыми звездами-хедлайнерами, а клубные зоны размещения заполнили селебрити. Теперь и такой подход – стандарт и основной источник заработка для всей «Ф-1», а любой Гран-при превратился в светский раут.

И в 2024-м Сингапур вновь показал миру, как надо: на послезаездных вечеринках выступали Кайли Миноуг, Ленни Кравитц и Kool & The Gang, а паддок и стартовая решетка вновь лопались от селеб. Причем за столько лет азиатские промоутеры научились подбирать тех, кто реально кайфует от «Ф-1» – только посмотрите, как Кайли реагировала на болиды!

Ее восторг от самой возможности и выступить на этапе, и погулять потом между машинами вылился в соцсети:

«Давай подружимся, Гран-при Сингапура! Так рада увидеть!»

А потом ей доверили и клетчатый флаг!

«Ущипните меня!»

Cколько радости и танцев вышло от встречи с Ленни Кравитцем у боксов «Феррари»!

Ленни тусовался у Скудерии все выходные – ведь их объединяет любовь к марке Ray-Ban:

И активно гулял по стартовой решетке уже с местными знаменитостями – причем ему самому даже не требовалося ВИП-пропуск.

Зачем и кому он вообще нужен, если можно запросто сняться вот так с боссом «Ф-1» Стефано Доменикали?

Также на «Ф-1» заметили и максимально инопланетного Джареда Лето:

Да, вам не показалось, что его прозрачный прикид максимально похож эпатажный стиль Льюиса Хэмилтона! На самомм деле они близки – даже вместе плавали в Антарктиду на Рождество, Новый год и ДР семикратного чемпиона мира.

Так что теперь вы знаете, куда же, скорее всего, он так направлялся.

Однако за годы развития и расширения азиатских рынков и популярности «Ф-1» Сингапур подключил и местных селеб – например, одну из корейских суперзвезд музыки и кино Чхве Сивона в качестве амбассадора:

Он даже заявился в «Макларен» и поздравлял Оскара Пиастри с подиумом!

И еще одна восходящая канадо-азиатская везда Мэнни Ясинто замечена в боксах «Альпин» – французский бренд как раз выжимает маркетинговую гоночную машну как может!

«Феррари» пошла той же дорогой и пригласила к себе тайскую восходящую звезду кино Сутатту Удомсилп – у нее 9 млн подписчиков в запретограмме, между прочим!

«Ред Булл» на той же волне с тайваньским актером Симу Лю – проекты с ним в главной роли сейчас активно стреляют на Amazon Prime!

А этот неприметный человек справа – Райан Теддер из OneRepublic: автор множества суперхитов для Леоны Льюис, Дженнифер Лопес, Бейонсе, Maroon 5, Арианы Гранде, One Direction...

Кайфующие джентльмены – суперзвезды спорта: слева – олимпийский чемпион в фехтовании и один из ближайших друзей Льюиса Хэмилтона Майлз Чемли-Уотсон (они даже в туры по африканским бенинам ездят вместе!), справа – рекордсмен по победам на этапах великих велотуров сэр Марк Кэвендиш (чемпион мира, лучший спринтер «Вуэльты», «Тур де Франс» и «Джиро», вместе с рекордными 55 победами на этапах его 165 личных гоночных побед делают его №2 по титулам в истории. Последние годы гонялся за «Астану»!).

«Феррари» принимала чуть менее раскрученных олимпийских чемпионов: катарского прыгуна Мутаза Баршима и бегуна Уэйда ван Никерка.

Хотя… «Макларен» их тоже принимал!

Как и Тони Блэра – бывшего премьера Великобритании и одного из пересборщиков вернувшейся во власть Лейбористской партии.

Отметился в паддоке и французский гигант Тедди Ринер – самый титулованный дзюдоист в истории с пятью золотыми олимпийскими медалями, 152 победами подряд и 12 чемпионскими титулами.

Но иногда выбор промоутера Сингапура удивляет – например, приз за поул вручала ирландская группа The Corrs. Слыхали о такой?

Она сыграла фанатам сразу после квалы – фактически на разогреве у Миноуг.

Но Kool & the Gang кайфанула по полной – и вновь с боссом всей серии!

Они, кстати, тоже отыграли концерт в фан-зоне:

Сходили бы?

Чем еще удивил Гран-при Сингапура?