Риккардо не станет запасным в «Ред Булл»: «Особого смысла нет. Я не буду возобновлять карьеру»

Риккардо ответил, готов ли стать резервным пилотом.

Гонщик «РБ» Даниэль Риккардо сообщил, что не собирается возвращаться к роли резервного пилота «Ред Булл».

Предполагается, что Гран-при Сингапура стал последним в карьере австралийца, с этапа в США кокпит займет Лиам Лоусон .

«Нет. Конечно, в прошлом году это было очень логично – просунуть ногу в дверь, и, естественно, большая картина заключалась в попытке вернуться в «Ред Булл ».

Думаю, если делать это опять, особого [смысла] нет. Я не буду возобновлять карьеру.

Кроме того, мне 35 лет, и я по-прежнему показывал тот темп, который был в прошлые годы, но стало очевидно, что теперь тяжелее демонстрировать его каждый уик-энд. Может, это возрастное. В 25 было определенно легче, чем в 35, но, вероятно, и конкуренция тоже возросла.

Наверное, подобное происходит во всех видах спорта: симуляторы становятся лучше, ребята – моложе, и, естественно, они [лучше подготовлены]. У них есть доступ ко всем онбордам, поэтому они могут смотреть и прибавлять.

Так что, возможно, просто общий уровень вырос, и борьба на таком уровне неделя за неделей стала тяжелой задачей для меня. Не могу быть разочарованным из-за этого. Я рад, что время от времени у меня получалось, и это было очень весело.

Если на этом все, я хочу уйти, покинуть этот спорт с хорошими воспоминаниями, а не просто о пытке и вылетах из первого сегмента каждый уик-энд. Разумеется, это не весело», – сказал Даниэль.

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