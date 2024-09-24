  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Риккардо не станет запасным в «Ред Булл»: «Особого смысла нет. Я не буду возобновлять карьеру»
0

Риккардо не станет запасным в «Ред Булл»: «Особого смысла нет. Я не буду возобновлять карьеру»

Риккардо ответил, готов ли стать резервным пилотом.

Гонщик «РБ» Даниэль Риккардо сообщил, что не собирается возвращаться к роли резервного пилота «Ред Булл».

Предполагается, что Гран-при Сингапура стал последним в карьере австралийца, с этапа в США кокпит займет Лиам Лоусон.

«Нет. Конечно, в прошлом году это было очень логично – просунуть ногу в дверь, и, естественно, большая картина заключалась в попытке вернуться в «Ред Булл».

Думаю, если делать это опять, особого [смысла] нет. Я не буду возобновлять карьеру.

Кроме того, мне 35 лет, и я по-прежнему показывал тот темп, который был в прошлые годы, но стало очевидно, что теперь тяжелее демонстрировать его каждый уик-энд. Может, это возрастное. В 25 было определенно легче, чем в 35, но, вероятно, и конкуренция тоже возросла.

Наверное, подобное происходит во всех видах спорта: симуляторы становятся лучше, ребята – моложе, и, естественно, они [лучше подготовлены]. У них есть доступ ко всем онбордам, поэтому они могут смотреть и прибавлять.

Так что, возможно, просто общий уровень вырос, и борьба на таком уровне неделя за неделей стала тяжелой задачей для меня. Не могу быть разочарованным из-за этого. Я рад, что время от времени у меня получалось, и это было очень весело.

Если на этом все, я хочу уйти, покинуть этот спорт с хорошими воспоминаниями, а не просто о пытке и вылетах из первого сегмента каждый уик-энд. Разумеется, это не весело», – сказал Даниэль.

Риккардо в «Ф-1» – все? Под слухи об увольнении отобрал лучший круг и гонщика дня у Норриса

Ландо Норрис о лучшем круге Риккардо: «Молодец, Даниэль»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
возможные переходы
logoРед Булл
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoДаниэль Риккардо
logoЛиам Лоусон
logoРБ
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мартин Брандл: «Половинчатый и непонятный уход Риккардо со стороны «РБ»
55 минут назад
Фернандо Алонсо: «Феррари» должна была выиграть гонку. Пожалуй, быстрейшая машина в Сингапуре»
12сегодня, 10:35
Хэмилтон начал учить итальянский перед переходом в «Феррари» (Autosprint)
19сегодня, 10:06
Льюис Хэмилтон: «Сражался изо всех сил, чтобы стартовать на «медиуме», но «Мерседес» развел стратегии. Я был так зол»
5сегодня, 09:34
Ландо Норрис о видео с отрывом от Ферстаппена: «Знаю, что это я, но это дико 😂»
7сегодня, 09:08
Мартин Брандл: «Норрис изгнал демона плохих стартов, удача расплатилась с Ландо»
2сегодня, 08:23
Победа Норриса, Риккардо помог Ферстаппену, намекнул на уход из «Ф-1» и стал гонщиком дня, Макса наказали за мат и другие новости Гран-при Сингапура
вчера, 19:00
Гонщики «Ф-1» обсудят свою позицию в связи со штрафом Ферстаппена за мат на пресс-конференции
22вчера, 17:02
Нико Росберг о грядущем уходе Риккардо из «Ф-1»: «К сожалению, в этом году Даниэль недостаточно хорошо себя показал»
3вчера, 16:11
«Кристиан любит разжигать подобные ситуации». Тото Вольфф ответил на слова Хорнера об интересе «Ред Булл» к Расселлу
13вчера, 15:27
Ко всем новостям
Последние новости
Дамир Идиятулин выиграл «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии»
вчера, 12:51Фото
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15
8 сентября прошел четвертый этап Российской серии гонок на выносливость на автодроме Moscow Raceway
10 сентября, 13:56Фото
Артем Шабанов досрочно стал чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии 2024
9 сентября, 12:59Фото
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 сентября, 07:10
Александр Мезенцев выиграл Кубок Санкт-Петербурга по дрифту 2024
3 сентября, 11:17Фото
Шестой этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Красное Кольцо» в Красноярске 7 и 8 сентября
2 сентября, 13:29Фото
8 сентября состоится четвертый этап Российской серии гонок на выносливость REC – Гран При Авторадио на автодроме Moscow Raceway
29 августа, 14:27Фото