Мартин Брандл: «Половинчатый и непонятный уход Риккардо со стороны «РБ»
Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл уверен, что Даниэль Риккардо покинет «РБ» и чемпионат после Гран-при Сингапура.
Итальянская команда пока не подтвердила замену Риккардо на Лиама Лоусона с этапа в США.
«Последняя гонка Даниэля в «Ф-1» на какое-то время и, наверное, вообще. Скорее это был половинчатый и непонятный уход со стороны команды.
Болельщики на прощание наградили его званием пилота дня, и в итоге у него на счету 257 стартов, восемь побед, три поула и 32 подиума. А также ужасно много улыбок и счастливых фанатов.
Молодец, и удачи там, где он окажется дальше. Он отличный парень и гонщик мирового уровня», – подчеркнул Мартин.
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