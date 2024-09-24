Мартин Брандл: «Половинчатый и непонятный уход Риккардо со стороны «РБ»

Брандл посчитал странным «прощание» «РБ» с Риккардо.

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл уверен, что Даниэль Риккардо покинет «РБ » и чемпионат после Гран-при Сингапура .

Итальянская команда пока не подтвердила замену Риккардо на Лиама Лоусона с этапа в США.

«Последняя гонка Даниэля в «Ф-1» на какое-то время и, наверное, вообще. Скорее это был половинчатый и непонятный уход со стороны команды.

Болельщики на прощание наградили его званием пилота дня, и в итоге у него на счету 257 стартов, восемь побед, три поула и 32 подиума. А также ужасно много улыбок и счастливых фанатов.

Молодец, и удачи там, где он окажется дальше. Он отличный парень и гонщик мирового уровня», – подчеркнул Мартин.

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