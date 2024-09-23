Питер Уиндзор: «Ферстаппен, в отличие от Норриса, никогда не привозил секунду с круга на старте гонки»

Норрис превзошел Ферстаппена по доминированию, уверен Уиндзор.

Журналист и бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор проанализировал преимущество пилота «Макларена » Ландо Норриса над соперником из «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на Гран-при Сингапура .

«Макс Ферстаппен пилотировал невероятно здорово в болиде, который явно не был так хорош, как «Макларен».

Речь о секунде с круга, которую Ландо отбирал у Макса. Мы давно подобного не видели – на самом деле со времен Макса Ферстаппена . И Макс никогда такого не делал. Когда у него в «Ред Булл» было большое преимущество, он никогда не привозил секунду с круга после четырех кругов. Он всегда отбирал пару десятых здесь, пару десятых там. А потом, внезапно, когда соперник истрачивал шины, он привозил полсекунды. К пит-стопам он оказывался впереди на семь секунд.

Но Ландо выдал Джима Кларка и просто исчез вдали. Выступление не из нашего мира. Абсолютно блестяще», – сказал Уиндзор на своем на своем ютуб-канале.

Эксперт также предположил, что Ферстаппен держит в уме борьбу за титул:

«Макс думал: «Все, что я могу сделать – финишировать вторым и минимизировать потерю очков после победы Ландо. И если я стану вторым, значит, это успех на сегодня». Это он и сделал».

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