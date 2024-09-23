Кристиан Хорнер: «Норрис – везучий засранец»
Хорнер посетовал на удачливость Норриса в Сингапуре.
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал пилотаж Ландо Норриса из «Макларена», который дважды задел ограждения на пути к победе в доминирующем стиле.
«Везучий засранец. Если задеваешь стану один раз, это обычно звоночек. Если ударяешься о нее дважды, значит, что-то тебе улыбается», – сказал Кристиан после Гран-при Сингапура.
Что случилось на Гран-при Сингапура: как Норрис бился о стены и выиграл? Куда пропал Хэмилтон?
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
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