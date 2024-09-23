Кристиан Хорнер: «Норрис – везучий засранец»

Хорнер посетовал на удачливость Норриса в Сингапуре.

Руководитель «Ред Булл » Кристиан Хорнер прокомментировал пилотаж Ландо Норриса из «Макларена », который дважды задел ограждения на пути к победе в доминирующем стиле.

«Везучий засранец. Если задеваешь стану один раз, это обычно звоночек. Если ударяешься о нее дважды, значит, что-то тебе улыбается», – сказал Кристиан после Гран-при Сингапура.

Что случилось на Гран-при Сингапура: как Норрис бился о стены и выиграл? Куда пропал Хэмилтон?