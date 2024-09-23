  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
5

Кристиан Хорнер: «Норрис – везучий засранец»

Хорнер посетовал на удачливость Норриса в Сингапуре.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал пилотаж Ландо Норриса из «Макларена», который дважды задел ограждения на пути к победе в доминирующем стиле.

«Везучий засранец. Если задеваешь стану один раз, это обычно звоночек. Если ударяешься о нее дважды, значит, что-то тебе улыбается», – сказал Кристиан после Гран-при Сингапура.

Что случилось на Гран-при Сингапура: как Норрис бился о стены и выиграл? Куда пропал Хэмилтон?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoМакларен
logoКристиан Хорнер
logoРед Булл
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
брань
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Джордж Расселл: «Мерседес» и «Макларен» находятся в разных лигах»
1 минуту назад
Кристиан Хорнер: «Риккардо платят бонус за лучший круг, каждая команда независима»
7сегодня, 10:18
Макс Ферстаппен о лучшем круге: «Риккардо может попросить о чем угодно на Рождество. О Даниэле будут помнить как об отличном гонщике и человеке»
8сегодня, 09:52
Ферстаппен – лучший гонщик Гран-при Сингапура по версии The Race, Норрис ниже Алонсо, Риккардо – 19-й
4сегодня, 09:25
Гельмут Марко: «Безумие, как Норрис оторвался. Отставание «Ред Булл» вызывает тревогу»
9сегодня, 08:50
Победа Норриса, Риккардо помог Ферстаппену, намекнул на уход из «Ф-1» и стал гонщиком дня, Макса наказали за мат и другие новости Гран-при Сингапура
сегодня, 08:26
Браун выложил фото с Хорнером: «Мир в «Ф-1» восстановлен на рейсе домой»
8сегодня, 07:50Фото
Зак Браун: «Задам вопросы о лучшем круге Риккардо. Классная спортивная штука с первой и второй командами»
13сегодня, 07:40
Даниэль Риккардо признан гонщиком дня по итогам Гран-при Сингапура
31сегодня, 07:15
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сингапура-2024
46сегодня, 06:45
Ко всем новостям
Последние новости
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15
8 сентября прошел четвертый этап Российской серии гонок на выносливость на автодроме Moscow Raceway
10 сентября, 13:56Фото
Артем Шабанов досрочно стал чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии 2024
9 сентября, 12:59Фото
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 сентября, 07:10
Александр Мезенцев выиграл Кубок Санкт-Петербурга по дрифту 2024
3 сентября, 11:17Фото
Шестой этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Красное Кольцо» в Красноярске 7 и 8 сентября
2 сентября, 13:29Фото
8 сентября состоится четвертый этап Российской серии гонок на выносливость REC – Гран При Авторадио на автодроме Moscow Raceway
29 августа, 14:27Фото
Где смотреть Гран-при Италии-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
227 августа, 07:30