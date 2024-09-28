Победа в Монако с технической проблемой – лучшая в карьере Риккардо по версии сайта «Ф-1», в Монце – 2-я
Даниэль Риккардо, покинувший «РБ», выиграл семь гонок за «Ред Булл» и одну (Гран-при Италии-2021) – за «Макларен».
Чемпионат признал лучшей победу на Гран-при Монако-2018. Тогда австралиец завоевал поул и заявил: «Это мое время, #####». На 28-м круге гонки из 78 Даниэль сообщил о потере мощности, которая была связана с отказом модуля MGU-K, однако удержал первое место.
Гонка в Монце и успех в Китае в 2018-м вошли в топ-3.
Рейтинг побед Риккардо (сайт «Формулы-1»)
1. Гран-при Монако-2018
2. Гран-при Италии-2021
3. Гран-при Китая-2018
4. Гран-при Венгрии-2014
5. Гран-при Канады-2014
6. Гран-при Малайзии-2016
7. Гран-при Бельгии-2014
8. Гран-при Азербайджана-2017
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