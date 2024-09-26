Риккардо предложили стать амбассадором «Ред Булл» (F1-Insider)

Об уходе Риккардо из «РБ» объявят в ближайшие часы.

«Ред Булл» подтвердит новость об уходе Даниэля Риккардо из «РБ» сегодня, 26 сентября, утверждает F1-Insider. С Гран-при США место австралийца займет Лиам Лоусон .

По информации немецкого издания, Риккардо предложили стать амбассадором бренда. Даниэлю нужно время, чтобы подумать над этим.

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